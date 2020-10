Pescara - Empoli: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per l'avvio dell'attesa sfida fra Pescara ed Empoli in programma dalle ore 16 all'Adriatico Cornacchia. Biancazzurri alla ricerca della prima vittoria dopo le prime due giornate di campionato.

PRIMO TEMPO

AL 1' fallo su Galano e calcio di punizione del Pescara. Al 2' ammonito Bandinelli dell'Empoli per un fallo su Valdifiori. Doppio calcio d'angolo al 5' per l'Empoli. Sul secondo corner vantaggio dell'Empoli: colpo di testa di Romagnoli con un colpo di testa che batte Fiorillo: 1-0 per i toscani. Al 12' tiro da fuori di Busellato rasoterra, palla a lato. Al 18' Moreo serve La Mantia, chiuso da Fiorillo che manda in angolo. Al 21' potente conclusione di Terzic, ma il portiere del Pescara respinge senza problemi. Al 31' gran gol di Maistro: tiro a giro all'interno dell'area e palla sul primo palo: 1-1. Un minuto dopo altra occasione per il Pescara: tiro sporcato di Galano, palla di poco fuori con deviazione del portiere dell'Empoli e corner per i biancazzurri. Sugli sviluppi altra botta di Maistro, pallone sul fondo. Al 41' altra conclusione di Galano, Brignoli para senza problemi. Il Pescara inizia a prendere coraggio e controlla il gioco. Biancazzurri che concludono in attacco il primo tempo dopo un minuto di recupero

SECONDO TEMPO

Parte la ripresa, Pescara che continua a creare gioco per trovare il gol del vantaggio. Al 63' gran colpo di testa di Moreo, palla sul palo ed in rete. L'Empoli torna in vantaggio: 2-1 per i toscani. Doppio cambio nell'Emppli: esce Haas entra Ricci, La Mantia per Bajrami. Doppia sostituzione anche per il Pescara: entra Memushaj al posto di Valdifiori, esce anche Busellato entra Diambo. Al 79' nell'Empoli esce Moreo entra Olivieri. All'81' esce Bocic entra Belloni, esce Omeonga entra Scognamiglio ed entra Riccardi esce Ventola. Il Pescara attacca e spinge l'Empoli nella sua metà campo alla ricerca almeno del pareggio. All'85' tiro da fuori di Bocchetti palla bloccata in due tempi da Brignoli. Sono 4 i minuti di recupero voluti dal direttore di gara, il Pescara continua a pressare in cerca del gol. Al 93' gran botta di Memushaj, palla in angolo. Finisce il match: Pescara - Emploli 1-2.

Pescara: Fiorillo, Ventola, Drudi, Bocchetti, Masciangelo, Omeonga, Valdifiori, Busellato, Maistro, Galano, Bocic.

A disposizione: Alastra, Scognamiglio, Memushaj, Balzano, Belloni, Capone, Guth, Riccardi, Fernades, Jaroszynski, Nzita, Diambo.

Empoli: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Terzic, Haas, Stulac, Bandinelli, Moreo, Mancuso, La Mantia.

A disposizione: Pratelli, Furlan, Matos, Olivieri, Bajrami, Zappella, Ricci, Damiani, Pirrello, Viti, Cambiaso, Parisi.