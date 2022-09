Pescara in emergenza in difesa, Sebastiani dice no agli svincolati

Sì, questo Pescara piace. Più forte della delusione, quattro giorni dopo il ko casalingo contro il Crotone, e al termine di una settimana maledetta, con tre centrali su quattro andati ko (Boben in campo solo 10’ nel finale al Rocchi), la squadra biancazzurra ha disputato una partita di carattere e sostanza ieri contro la Viterbese, vincendo con un solo gol di scarto, ma in modo netto e perentorio (ci sono anche due rigori negati) al Rocchi di Viterbo. "La Viterbese ci ha messo in difficoltà, è stata una bella partita. Sono contento della vittoria perché arrivata su un campo difficile - ha detto il presidente Daniele Sebastiani - . Questo non è un girone semplice, bisogna giocare sempre con questa concentrazione e cattiveria".

Pellacani out per sei mesi, Ingrosso ancora indisponibile, Boben in campo 10' e Cancellotti adattato a centrale. Arriveranno rinforzi in difesa per risolvere la fase di emergenza? "Prendere tanto per prendere non ha senso. Cancellotti è affidabilissimo, fa il suo in ogni ruolo. Dobbiamo crescere ancora di condizione e migliorare, siamo solo all’inizio del campionato. L’atteggiamento. però, è quello giusto. Dobbiamo essere tutti operai in campo", le parole del presidente a Viterbo. La società prenderà un nuovo centrale difensivo nel mercato di gennaio, senza rischiare di investire su uno svincolato che abbia bisogno di settimane di lavoro per mettersi al pari con i compagni.

Verso Foggia

Sabato prossimo, alle 20,30, seconda trasferta consecutiva sul campo del Foggia degli ex D’Ursi, Peschetola e Di Pasquale. Saranno assenti i Nazionali Plizzari e Delle Monache. Debutto tra i pali per Sommariva, staffetta Kolaj-Desogus per il tridente. Colombo spera di avere Boben a disposizione al centro della difesa. Verrà monitorato giornalmente Ingrosso, che potrebbe almeno essere disponibile in panchina. in caso di nuovi forfait, conferma per Cancellotti centrale e Saccani terzino destro.