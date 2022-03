Pescara - Pontedera 1-1: le dichiarazioni post partita di Sebastiani e Auteri

Il Pescara agli americani? Forse sta per iniziare in countdown: “La cessione della società? Spero ci siano novità entro trenta giorni. Per la fine di aprile mi auguro, anche per me stesso, che si chiuda questa operazione. Se sono preoccupato? No, assolutamente, ma è chiaro che in questo momento nel mondo ci sono ben altre questioni in ballo più importanti di una società di calcio. Ma la cosa che conta è che siano persone interessate al Pescara, mi auguro che a breve si possa concretizzare”, ha detto il presidente Sebastiani ieri dopo la partita, uscendo dall’Adriatico.

Anche la questione plusvalenze tra gli argomenti affrontati: “Noi siamo molto tranquilli. Non andremo a difenderci, abbiamo la nostra memoria difensiva e la useremo quando ci verrà richiesto. Non abbiamo fatto operazione a specchio, quelle nel mirino della Procura. Se poi qualcuno vuole dirci come fare i presidenti di squadre di calcio e imporci i prezzi dei calciatori e la soggettività delle valutazioni…”.



AUTERI

Gaetano Auteri molto deluso a fine partita. Il tecnico siciliano non sembra aver gradito l’atteggiamento della sua squadra nella ripresa, dopo il gol di Clemenza. “Abbiamo gestito male il momento favorevole – ha detto Auteri in sala stampa – , qualcuno ha chiesto il cambio nel secondo tempo, come Pontisso e Veroli, e siamo tutti un po’ calati di rendimento. Loro non hanno fatto chissà cosa, ma noi le partite dobbiamo chiuderle. L’abbiamo sbloccata, ma poi quando le cose si mettono bene pensiamo più all’effimero che non alla sostanza. Dopo venti minuti molto buoni, abbiamo fatto fatica a tenere palla davanti. Non abbiamo mai impattato come dovevamo fare. E alla fine ci hanno puniti”.

Differenza tra il Pescara del primo tempo e quello della ripresa, dopo il gol di Clemenza. Il Delfino ha subito il Pontedera e non ha mai tirato in porta: “Abbiamo iniziato bene nel secondo tempo, abbiamo costruito, ma qualcuno è calato. Lì abbiamo commesso errore di gestire il risultato, sbagliando. Si può gestire, ma mai rinunciando a giocare. Loro hanno iniziato a gettare palloni in area, hanno fisicità e così hanno trovato il gol. Ma anche dopo il gol, avremmo dovuto continuare a giocare”.