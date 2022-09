Pescara, Delle Monache tra i migliori 60 talenti del Guardian

Come ogni anno il The Guardian ha stilato la classifica de 60 migliori giovani talenti del mondo del calcio sparsi nel mondo, una graduatoria che quest’anno ha riguardato i calciatori nati nel 2005. Anche il Pescara è presente in questa speciale classifica con il suo gioiellino Marco Delle Monache, entrato anche in pianta stabile nel giro della Nazionale Under 18. L'attaccante di Cappelle sul Tavo, lanciato l'anno scorso in C da Auteri e diventato in estate oggetto pregiato del mercato, arrivando a firmare un contratto di cinque anni con la Sampdoria (poi lasciato in prestito per una stagione al Delfino), è entrato nel giro di un anno dall'Under 17 biancazzurra al giro dei migliori calciatori emergenti del pianeta. "Una grande soddisfazione per tutta Casa Pescara e per il suo settore giovanile, da sempre una delle scuole calcistiche più fertili d’Italia"., le parole della Pescara Calcio riportate nella news appena pubblicata sul sito ufficiale.

Delle Monache potrebbe festeggiare questo primo riconoscimento della sua carriera giocando dal 1' sabato prossimo all'Adriatico contro il Monterosi Tuscia, dopo aver saltato la trasferta di Foggia perché impegnato con la Nazionale.