Pescara, da domani Crescenzi in prova

Serie C Girone C

No agli svincolati, aveva dichiarato ieri il presidente Sebastiani dopo la vittoria del Pescara a Viterbo. E invece ecco la novità: da domani sarà in prova con la squadra di Colombo, il 31enne terzino destro Alessandro Crescenzi, disoccupato dopo l'ultima stagione in B con la Cremonese, con cui ha centrato la promozione in serie A.

Il difensore si allenerà con il Delfino, con cui ha giocato 71 partite tra A e B, per dieci giorni. Se le sue condizioni convinceranno il tecnico e lo staff, Crescenzi firmerà un contratto fino al 30 giugno, con opzione per il rinnovo per un'altra stagione.

L'idea è quella di adattare Cancellotti nel ruolo di centrale e avere a disposizione un altro esterno. Crescenzi, tra l'altro, può giocare sia a destra che a sinistra.