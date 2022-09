Pescara, Cuppone in ospedale dopo il match di Foggia

Solo uno spavento per Luigi Cuppone ieri sera a Foggia. L'attaccante del Pescara è stato colpito duro da un fallaccio del foggiano Di Pasquale (espulso con rosso diretto) nella ripresa, costretto a lasciare il campo e farsi medicare in ospedale. Per l'ex Cittadella otto punti di sutura all’altezza della fronte, vicino alla tempia. Oggi il controllo strumentale a Pescara: la Tac alla testa ha dato esito negativo. Sorride l'attaccante, sorride mister Colombo e sorridono i tifosi, sempre più entusiasti del rendimento della squadra biancazzurra, alla terza vittoria esterna consecutiva (non accadeva dal 1973/1974). Al rientro da Foggia, festa per un nutrito gruppo di supporters che hanno aspettato in piena notte il ritorno della squadra in pullman davanti all'Ekk Hotel di Città Sant'Angelo.

Cuppone dovrà osservare qualche giorno di riposo, ma sarà a disposizione del tecnico per la prossima gara casalinga di sabato pomeriggio contro i laziali del Monterosi Tuscia. Salterà mercoledì pomeriggio la gara del primo turno di Coppa Italia, all'Adriatico contro la Vis Pesaro (ore 18). Colombo pensa ad un ampio turnover.