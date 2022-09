Pescara - Crotone: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv o in streaming

E' già tempo di big match all'Adriatico. Domani sera alle 21 arriva il Crotone nel primo turno infrasettimanale della stagione. Il Pescara di Colombo, con sei punti in due gare, è appaiato proprio ai calabresi (e al Catanzaro) in classifica e aspetta la notturna di domani per testare davvero le sue ambizioni in questo campionato. Le vittorie su Avellino e Latina hanno fatto bene all'ambiente e ai tifosi, che hanno apprezzato atteggiamento, ardore agonistico e qualità di una squadra che sta acquistando credibilità di settimana in settimana. Anche e soprattutto grazie al lavoro del suo tecnico Colombo, uomo di campo umile e trasparente, ma allo stesso leader del gruppo.

Ha recuperato dall'infortunio Ingrosso: la caviglia è ok, ma il centrale potrebbe saltare il Crotone per rientrare domenica a Viterbo. Ci sarà anche Marco Delle Monache, out dopo i primi 45' a Latina. Davanti, però, potrebbe esserci una chance per Desogus: il 20enne arrivato dal Cagliari potrebbe debuttare con Cuppone e Lescano, alla sinistra del tridente.

Il Crotone dell'ex Lerda con il 4-3-3, ancora out Carraro e Tumminello, altri ex della partita al pari di Gomez, un passato nei Giovanissimi del Pescara. Lerda tornerà in panchina proprio all'Adriatico dopo una lunga squalifica. Il gioiello calabrese è Chiricò, ex Lanciano, l'anno scorso al Padova. Out il lungodegente Spaltro, preso in prestito dalla Spal.