Pescara - Crotone: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Un dubbio in attacco: Desogus o Tupta nel tridente, a sinistra, al posto di Delle Monache, che andrà inizialmente in panchina. Colombo lo scioglierà solamente questa sera prima della partita Pescara - Crotone, valida per la 3a giornata di andata della serie C girone C. Il Delfino con sei punti in due gare è appaiato proprio ai calabresi (e al Catanzaro) in classifica. Ha recuperato dall'infortunio Ingrosso: la caviglia è ok, ma il centrale potrebbe sedere in panchina contro il Crotone per rientrare domenica a Viterbo. Dieci undicesimi confermati dopo la vittoria di domenica scorsa a Latina, dunque, per un Pescara che cerca di consolidarsi sempre più sul campo per confermare le buone cose mostrate nelle prime due giornate di campionato. Il Crotone dell'ex Lerda giocherà con il 4-3-3. Sono ancora out Carraro e Tumminello, ex della partita al pari di Gomez, un passato nei Giovanissimi del Pescara e oggi punta titolare dei calabresi.

Pescara - Crotone: ingresso allo stadio

La società con una nota ufficiale ricorda a "tutti coloro che intendono assistere alla partita Pescara - Crotone questa sera allo stadio Adriatico di recarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della gara (21.00) e già muniti del tagliando di ingresso, al fine di evitare assembramenti e file in prossimità del botteghino. Il botteghino aprirà alle 15 e resterà aperto fino alle ore 21.00".

Pescara - Crotone: probabili formazioni

Pescara (4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Brosco, Milani; Gyabuaa, Kraja, Mora; Cuppone, Desogus; Lescano. All. Colombo.

CROTONE (4-3-3) Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Awua, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, Gomez, Panico. All. Lerda.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Pescara - Crotone: dove vederla in tv e in streaming

Pescara - Crotone, in programma oggi, 14 settembre, alle 21 allo stadio Adriatico, per la 3a giornata di serie C girone C, sarà trasmessa in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.