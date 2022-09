Pescara - Crotone: la cronaca della sfida all'Adriatico Cornacchia [DIRETTA]

Tutto pronto allo stadio Adriatico Cornacchia per l'attesa sfida fra il Pescara e il Crotone. Fischio d'inizio alle 21.

PRIMO TEMPO

Parte il match, il Corone spinge da subito ed ottiene un corner dopo 2 minuti. Partita che si concentra a centrocampo, con le squadre che si studiano e cercano varchi e soluzioni pericolose. Al 6' brivido per un errore di Plizzarri che rischia tantissimo con un rinvio sbagliato, ma recupera e mette al sicuro il pallone. I calabresi sembrano avere il controllo del gioco e costruiscono azioni nella metà campo dei biancazzurri. Al 13' grande occasione per Kargbo che supera la difesa del Pescara e davanti al portiere calcia fuori. Un minuto dopo il Pescara tenta la reazione ma non si rende pericoloso nell'area del Crotone. Al 17' ancora Crotone con Gomez che di testa consegna la palla a Plizzarri. Al 21' Lescano su un calcio d'angolo conclude di testa: anche in questo caso palla fra le braccia del portiere. Le due squadre accelerano il ritmo. Al 26' su un contropiede il Crotone è pericoloso con Tribuzzi che conlcude rasoterra da una decina di metri: blocca Plizzarri. Al 31' ammonito per il Crotone Tribuzzi. Al 33' giallo anche per Gomez. Pescara che, quando arriva nell'area dei calabresi, spesso è molto fallosso senza dunque riuscire ad impensierire Branduani. Al 38' il Crotone non approfitta di un contropiede per far male al Delfino. Al 39' Pescara pericoloso con Cuppone, palla in angolo. Sul corner tiro di Brosco, palla fuori di poco. Nei minuti finali il Pescara sembra salire di tono mettendo in difficoltà gli avversari. Dopo 2 minuti di recupero finisce il primo tempo: Pescara-Crotone 0-0.

SECONDO TEMPO

Parte la ripresa. Al 50' nuovo svarione della difesa biancazzurra, ma il Crotone non ne approfitta. Al 51' infortunio per Pellaccani, entra Boben.Al 55' buona occasione e percussione di Gyabuaa, il cui cross in area però non porta alla conclusione in porta.Al 60' per il Pescara ammonito Cuppone.

LE FORMAZIONI:

Pescara (4-3-2-1): Plizzarri, Cancellotti, Pellaccani, Brosco, Milani, Mora, Kraja, Gyabuaa, Cuppone, Tupta, Lescano. Allenatore Colombo

Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Maxime, Awua, Petriccione, Tribuzzi, Chiricò, Gomez, Kargbo. Allenatore Lerda