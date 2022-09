Pescara, Crescenzi ha firmato

Serie C Girone C

Alessandro Crescenzi è un nuovo giocatore del Pescara. Il difensore romano, classe '91, oggi ha messo nero su bianco negli uffici del presidente Sebastiani. Contratto fino al prossimo 30 giugno, con opzione per il prolungamento di una stagione. Crescenzi si allena agli ordini di Colombo da due settimane ed è in perfette condizioni fisiche. Nella passata stagione ha giocato 21 partite in B con la Cremonese, promossa in serie A. Il terzino, che può giocare sia a destra che a sinistra, è alla sua terza esperienza in carriera con la maglia biancazzurra.

Il comunicato

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto un accordo sportivo con il calciatore Alessandro Crescenzi. Questo pomeriggio presso l’ufficio del presidente Daniele Sebastiani, l’ex calciatore Biancazzurro si è legato nuovamente al sodalizio adriatico con un contratto che lo vedrà indossare la maglia della Pescara Calcio nella stagione sportiva 2022 – 2023