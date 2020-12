Pescara-Cosenza, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Pescara-Cosenza. I due allenatori, Breda e Occhiuzzi, hanno deciso quali saranno gli undici titolari che scenderanno in campo tra poco all'Adriatico per questa attesa sfida di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 15, ecco le formazioni ufficiali:

PESCARA (3-5-1-1) - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 6 Scognamiglio, 8 Memushaj, 11 Galano, 16 Bocchetti, 26 Guth, 37 Maistro, 40 Omeonga, 44 Jaroszyński, 77 Ceter. A disp.: 46 Alastra, 7 Bočić, 10 Valdifiori, 14 Balzano, 15 Blanuta, 20 Crecco, 21 Ventola, 27 Riccardi, 31 Busellato, 34 Fernandes, 47 Nzita, 72 Vokic. All. Breda

COSENZA (3-4-1-2) - 30 Falcone, 2 Corsi, 4 Tiritiello, 5 Idda, 6 Bahlouli, 7 Báez, 10 Carretta, 16 Sciaudone, 18 Legittimo, 25 Kone, 27 Bittante. A disp.: 22 Saracco, 9 Petre, 11 Sacko, 13 Bouah, 17 Abou Ba, 19 Vera, 20 Borrelli, 21 Bruccini, 23 Gliozzi, 28 Ingrosso, 79 Sueva, 88 Petrucci. All.: Occhiuzzi