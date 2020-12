Breda: "Dobbiamo affrontare il Cosenza mettendo in campo maggiore intensità"

Pescara-Cosenza è ormai arrivata e, a poco meno di 24 ore dalla sfida dell'Adriatico tra abruzzesi e calabresi, Breda si aspetta una reazione importante della squadra dopo la pessima prova offerta in Liguria domenica scorsa, con la batosta per 3-0 rifilataci dalla Virtus Entella:

"A Chiavari non mi è piaciuto l'approccio alla partita - ha dichiarato il tecnico biancazzurro - Dobbiamo affrontare il Cosenza in un altro modo, mettendo in campo maggiore intensità".