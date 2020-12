Pescara-Cosenza: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri agli ordini di Roberto Breda che è da poco approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Massimo Oddo. Stavolta il Pescara ospita il Cosenza. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Cosenza: la cronaca

1' Il match è appena iniziato. I padroni di casa devono assolutamente vincere. 9′ sugli sviluppi di una punizione Bocchetti calcia alto: clamoroso spreco per il Delfino!

11' Conclusione secca di Kone con il sinistro da 40 metri, Fiorillo manda in angolo. 19' L'arbitro giudica irregolare l'intervento su Omeonga di Carretta, che viene ammonito.

Pescara-Cosenza: il tabellino

PESCARA (3-5-1-1) - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 6 Scognamiglio, 8 Memushaj, 11 Galano, 16 Bocchetti, 26 Guth, 37 Maistro, 40 Omeonga, 44 Jaroszyński, 77 Ceter. A disp.: 46 Alastra, 7 Bočić, 10 Valdifiori, 14 Balzano, 15 Blanuta, 20 Crecco, 21 Ventola, 27 Riccardi, 31 Busellato, 34 Fernandes, 47 Nzita, 72 Vokic. All. Breda

COSENZA (3-4-1-2) - 30 Falcone, 2 Corsi, 4 Tiritiello, 5 Idda, 6 Bahlouli, 7 Báez, 10 Carretta, 16 Sciaudone, 18 Legittimo, 25 Kone, 27 Bittante. A disp.: 22 Saracco, 9 Petre, 11 Sacko, 13 Bouah, 17 Abou Ba, 19 Vera, 20 Borrelli, 21 Bruccini, 23 Gliozzi, 28 Ingrosso, 79 Sueva, 88 Petrucci. All.: Occhiuzzi

Arbitro: Serra di Torino