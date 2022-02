Pescara, primo contratto per Delle Monache: firma fino al 2024

Serie C

Serie C Girone B

Marco Delle Monache, giovane promessa del Pescara, oggi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. La stellina promossa da Auteri in prima squadra dopo la sosta natalizia è ormai in pianta stabile della rosa che sta giocando il campionato di serie C, con cui ha già collezionato alcune presenze.

L'esterno-trequartista classe 2005, originario di Cappelle Sul Tavo, valorizzato e lanciato la scorsa estate in Primavera1 dal tecnici Pierluigi Iervese, negli uffici del presidente Daniele Sebastiani, insieme al proprio procuratore Carlo Di Renzo, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista.

Continua la tradizione della società biancazzurra nella scoperta e valorizzazione dei giovani talenti del proprio settore giovanile. Delle Monache ha già attirato su di sé le attenzioni di alcuni club di categoria superiore, come la Sampdoria, in serie A, e il Parma, in B. L'estate prossima potrebbe essere uno degli uomini mercato del Delfino.