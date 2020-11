Pescara Cittadella 3-1: il Delfino risorge e conquista la prima vittoria

Il Pescara conquista la prima vittoria in campionato e Oddo salva il posto in panchina. Biancazzurri che approcciano bene l'incontro e nel primo tempo, grazie alla doppietta di Ceter e al gol di Vokic porta a casa il risultato. Ripresa con il Cittadella che accorcia subito le distanze e fallisce un calcio di rigore sprecando di fatto la possibilità di riaprire il match.

PRIMO TEMPO

Al secondo minuto conclusione di Cisse, Fiorillo respinge con i piedi. Nei primi minuti il Cittadella sembra più propositivo rispetto ai biancazzurri. Al 10' cartellino giallo per Masciangelo, calcio di punizione dal limite per i veneti. Nulla di fatto sugli sviluppi, palla fra le mani di Fiorillo. Al 15' Ceter fa tutto da solo e dopo aver superato due difensori parte e supera con un pallonetto Maniero e palla in rete: 1-0 per il Pescara. Tre minuti dopo ancora Ceter batte il Cittadella: su una punizione battuta rapidamente dal Pescara, l'attaccante colombiano ancora una volta scavalca il portiere: 2-0 per il Pescara.Al 28' brivido per il Pescara: punizione battuta Iori e colpo di testa di Ogunseye con palla che batte sulla traversa e rimbalza sulla linea di porta. Al 36' ammonito Ogunseye per un brutto fallo su Bellanova. Al 38' punizione dal limite dell'area per il Pescara per un fallo su Ceter: Vokic non sbaglia e batte Maniero con un sinistro a giro: 3-0 per il Pescara. Al 42' colpo di testa di Ogunseye neutralizzato dal portiere biancazzurro senza problemi. Al 45' finisce il primo tempo: 3-0 per il Delfino.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa. Al 4' ammonito Perticone che aveva sostituito a inizio secondo tempo Frare. Al 52' gran botta di Iori da fuori, bella parata di Fiorillo.Al 55' su calcio d'angolo colpo di testa di Proia, palla alta sulla traversa. Al 58' esce Vokic entra Galano nel Pescara. Al 60' segna il Cittadella: cross di Cissè in area, palla deviata di testa in rete da Ogunseye: 3-1 per il Pescara. Al 63' calcio di rigore per il Cittadella per un fallo di Fernandes ma Iori sbaglia e spara alto: il risultato non cambia. Al 65' proprio Fernandez lancia Galano che conlude con forza, respinge Maniero.Al 70' escono Iori e D'Urso entrano Rosafio e Vita. Al 73' doppio cambio per il Pescara: fuori Maistro dentro Valdifiori, entra anche Crecco ed esce Fernandes. Al 78' tiro cross forte e teso di Jaroszynski che attraversa tutta l'area piccola finendo sul fondo. All'80' nuovo doppio cambio nel Cittadella: esce Donnarumma entra Benedetti, esce anche Prioia entra Gargiulo. All'81' esce Ceter entra Asencio per il Pescara. Esce anche Jaroszynski ed entra Nzita. Partita spenta negli ultimi minuti, squadre stanche e biancazzurri in grado di contenere i timidi tentativi del Cittadella di creare azioni pericolose. Al 90' ammonito Rosafio. Sono quattro i minuti di recupero. Al 91' ammonito anche Adorni del Cittadella. Finisce la partita: 3-1 per il Pescara.

PESCARA: Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Jaroszynski; Bellanova, Fernandes, Busellato, Masciangelo; Vokic, Maistro; Ceter.

A disposizione Alastra, Radaelli, Ventola, Guth, Nzita, Valdifiori, Diambo, Crecco, Belloni, Asencio, Di Grazia, Galano, Capone

Indisponibili: Drudi, Bocic, Bocchetti, Omeonga, Riccardi, Memushaj, Antei

CITTADELLA: Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Ogunseye, Cissè.

A disposizione Kastrati, Perticone, Benedetti, Bassano, Cassandro, Pavan, Vita, Gargiulo, Mastrantonio, Awa, Rosafio

Indisponibili: Tsadjout, Tavernelli, Camigliano

RETI: Ceter 16' e 19', Vokic 40', Cisse 60'

AMMONITI: Masciangelo (Pescara), Adorni, Ogunseye, Perticone, Rosafio per il Cittadella.

ARBITRO: Santoro di Messina

RECUPERO: 4'