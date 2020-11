Ecco i convocati biancazzurri per Pescara-Cittadella: Oddo si gioca tutto

Diramata la lista dei convocati biancazzurri per Pescara-Cittadella. Conto alla rovescia per l'attesissima sfida che si giocherà nel pomeriggio di domani, 8 novembre, allo stadio Adriatico con fischio d'inizio alle ore 15. Oddo si gioca tutto. Il mister, infatti, deve assolutamente vincere per evitare di essere esonerato. Ecco chi avrà a disposizione:

1 Vincenzo FIORILLO

46 Fabrizio ALASTRA

38 Nicolò RADAELLI

14 Antonio BALZANO

19 Edoardo MASCIANGELO

6 Gennaro SCOGNAMIGLIO

21 Christian VENTOLA

44 Pawel JAROSZYNSKI

2 Raoul BELLANOVA

26 Rodrigo GUTH

47 Mardochee NZITA

34 Leandro FERNANDES

31 Massimiliano BUSELLATO

10 Mirko VALDIFIORI

88 Amadou DIAMBO

37 Fabio MAISTRO

20 Luca CRECCO

18 Nicolas BELLONI

9 Raul ASENCIO

77 Damir CETER

23 Andrea DI GRAZIA

24 Christian CAPONE

72 Dejan VOKIC