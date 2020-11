Pescara - Cittadella, la cronaca live del match in programma all'Adriatico [DIRETTA]

Tutto pronto per il fischio d'inizio della sfida fra Pescara e Cittadella in programma all'Adriatico Cornacchia a partire dalle 15. Fondamentale l'esito di questa partita per Oddo, mentre il Delfino è a caccia di punti dopo la sconfitta rimediata contro il Lecce.

PRIMO TEMPO

Al secondo minuto conclusione di Cisse, Fiorillo respinge con i piedi.

PESCARA Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Jaroszynski; Bellanova, Fernandes, Busellato, Masciangelo; Vokic, Maistro; Ceter.

A disposizione Alastra, Radaelli, Ventola, Guth, Nzita, Valdifiori, Diambo, Crecco, Belloni, Asencio, Di Grazia, Galano, Capone

Indisponibili: Drudi, Bocic, Bocchetti, Omeonga, Riccardi, Memushaj, Antei

CITTADELLA Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Ogunseye, Cissè.

A disposizione Kastrati, Perticone, Benedetti, Bassano, Cassandro, Pavan, Vita, Gargiulo, Mastrantonio, Awa, Rosafio

Indisponibili: Tsadjout, Tavernelli, Camigliano