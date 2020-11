Pescara-Cittadella: Asencio in dubbio, dirigerà Santoro di Messina

L'arbitro 31enne, alla sua seconda esperienza in serie B, sarà coadiuvato da Pietro Dei Giudici di Latina e Marco Trinchieri di Milano, quarto uomo Luca Massimi di Termoli. Per quanto riguarda, invece, i giocatori, ecco chi non ci sarà