Verso Pescara-Cittadella, ecco le ultime dagli allenamenti [FOTO]

Oggi si è svolta una seduta pomeridiana. Questo il report: prevenzione e attivazione in palestra per il gruppo, a seguire lavoro di forza e tattica sul campo. Differenziato per Balzano, Scognamiglio, Busellato, Fiorillo, Jaroszynski, Riccardi e Antei