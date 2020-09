Pescara-Chievo Verona: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Prima gara di campionato (e in casa) per i biancazzurri, agli ordini di Massimo Oddo che è tornato sulla panchina adriatica dopo la parentesi con Sottil e l'esonero di Legrottaglie. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Chievo Verona: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara per la gara tra i biancazzurri di Oddo e il Chievo Verona. Si tratta della prima partita di campionato. Tra pochi minuti le due squadre entreranno in campo. Per la prima volta sono presenti 1.000 spettatori sugli spalti.

La partita è appena cominciata. Al 4' c'è un cross di Bocic a centroarea per Ceter che viene anticipato dalla difesa. Un minuto più tardi lancio in profondità, attenta copertura di testa di Scognamiglio ma l'arbitro fischia una punizione per gli ospiti. Al 9' guizzo in area di Ceter sulla destra, scarico in area a cercare un compagno ma Leverbe gioca bene in anticipo.

Al 12' bella discesa di Bellanova per Ceter che non arriva in area ma bella manovra dei biancazzurri che iniziano a prendere quota. Al 16' bella accelerazione di Bocic, cross forte sul primo palo per Ceter che non ci arriva per un soffio. Al 19' lancio da centrocampo per Fabbro, che passa dietro Drudi e in area su Fiorillo, in uscita, colpisce al volo alzando però la mira.

23' dall'altra parte siluro da fuori area centrale al volo di Renzetti, riflesso di Fiorillo che alza sopra la traversa! Sugli sviluppi palla al limite per Rigione, rasoterra interessante che termina di poco a lato alla destra del portiere. 34' Calcio di punizione in favore del Pescara: Valdiofi batte basso.

37' assist in area per Fabbro che resiste alla marcatura di Masciangelo ma sulla sua conclusione sul primo palo trova il piede di Fiorillo! Quindi Palmiero da fuori area non inquadra lo specchio della porta. Al 40' conclusione sul primo tempo di Djordjevic murata dalla difesa. 43' rimessa laterale in profondità di Djordjevic per Garritano che calcia in area ma Scognamiglio attento a fargli muro.

Pescara-Chievo Verona: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo, Omeonga, Valdifiori, Busellato, Bocic, Galano, Ceter. A disp.: Del Favero, Radaelli, Elizalde, Memushaj, Belloni, Crecco, Ventola, Di Grazia, Capone, Riccardi, Jaroszynski, Diambo. All. Oddo

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Obi, Bertagnoli, Palmiero; Garritano; Fabbro, Djordjevic. A disp.: Seculin, Bragantini, Illanes, Ivan, Zuelli, Grubac, Pavlev, Morsay, Cotali, Rovaglia, Tuzzo, De Luca. All. Aglietti