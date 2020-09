Pescara-Chievo con mille spettatori sugli spalti ma senza vendita dei biglietti: ecco come si accederà

Pescara-Chievo di sabato 26 settembre, prima partita del campionato di Serie B 2020/2021 verrà disputata con la presenza di mille spettatori sugli spalti dello stadio Adriatico-Cornacchia.

A consentire l'accesso al pubblico è stata l'ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio.

Ma non saranno messi in vendita biglietti, come fa sapere la società Delfino Pescara.

«L’esiguo numero di ingressi», si legge in una nota, «non consente di effettuare una normale vendita di tagliandi e, quindi, non ci permette di accontentare tutti i numerosi sostenitori biancazzurri. Pertanto la disponibilità concessa potrà essere distribuita, con invito, esclusivamente agli sponsor, ai diversamente abili, ai giornalisti e agli addetti ai lavori delle società sportive professionistiche. Precisiamo quindi che non saranno venduti biglietti per la partita e chiediamo ai nostri sostenitori di non recarsi fuori lo stadio per evitare assembramenti così come disposto dal Dpcm in vigore sino al 7/10/2020 alla luce dell’emergenza epidemiologica in corso. Si specifica inoltre che la società ha già attivato le procedure per inoltrare agli organi competenti la richiesta per valutare l’apertura ad oltre i 1.000 spettatori già per le prossime gare casalinghe».

Queste le modalità per l'accesso nell'impianto sportivo:

