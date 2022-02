Pescara, il tecnico del Seregno Cau racconta Cernigoi e si gode Balzano

“Cernigoi? E’ un giocatore dalle grandi potenzialità. Potrebbe stare già in B. Anzi, oggi per me farebbe meglio in B che non in C. Fisicamente è forte, è ancora giovane, tecnicamente è un buon giocatore. Deve credere di più in se stesso. Lo ricordo dai tempi di San Benedetto: è tanta roba. Se gli dai fiducia, diventa devastante. Deve capire anche la mentalità di Auteri, un tecnico esigente, ma che dà occasioni a tutti”.



Roberto Cau, 46 anni, è l'allenatore in seconda del Seregno, vice di Mariani. L'ex attaccante di origini nuoresi, pescarese d'adozione (la moglie è di Loreto Aprutino, ormai la sua seconda casa), fino a pochi giorni fa allenava il nuovo attaccante del Delfino Iacopo Cernigoi: “E’ più una seconda punta, secondo me, non una punta centrale. E’ forte di testa, ma è bravo a buttarsi negli spazi. Non è un giocatore che tiene palla e fa salire la squadra. Si butta nella profondità e sfrutta la sua gamba. Può giocare in coppia con Ferrari. E’ uno che corre tanto, fastidioso per i difensori. Gioca per gli altri, è un giocatore altruista. E’ un bravissimo ragazzo: mi dispiace tanto che sia andato via da qui”.



Come mai il Seregno si è privato di un giocatore come Cernigoi? “E’ un ragazzo ambizioso, qui abbiamo iniziato non benissimo e lui ha voluto puntare in alto. La società da noi ha anche deciso di ridurre un po’ i costi. Sono felice che abbia scelto Pescara, che ormai è la mia casa”.



La B diretta è sfumata, ma ci sono i play-off... “I play-off di C sono un terno al lotto - dice Cau - . Sono partite secche. Può succedere di tutto. E’ importante la posizione in classifica, può fare la differenza. Oggi nel girone ci sono due squadre forti come Reggiana e Modena, e una delle due saranno nei play-off. Bisogna sperare che quella che andrà ai play-off crolli a livello psicologico. Il Pescara è un po’ sotto le due emiliane”.



Il Pescara, rispetto alle prime della classe, ha puntato anche sui giovani: “I giovani sono sempre una scommessa. Sono bravi, giocano anche bene, ma nei momenti decisivi possono commettere delle ingenuità. A me piace molto Pompetti, davvero un bel giocatore. Ho visto giocare anche Delle Monache, il 2005: bel giocatore. Somiglia a Cau? Penso che fisicamente sia più forte di me, ma io avevo i piedi buoni…”.



Nel Delfino c'è anche Del Grosso, suo ex compagno di squadra: “Cristiano l’ho conosciuto a Giulianova, un bravo ragazzo, gli auguro il meglio nella nuova strada da allenatore”.



Cau è informatissimo sulle vicende pescaresi: "So che il presidente Sebastiani sta vendendo la società, dispiace perché in questi anni ha fatto tanto. Ma la C è dura a livello gestionale, provare a vincerla è dura e biaogna spendere tanti soldi. Quest'anno è capitato in un girone complicato, con due sole squadre scappate davanti. Sarebbe stato meglio avere un girone più aperto ed equilibrato".





Balzano



Ieri è diventato un nuovo giocatore del Seregno Antonio Balzano, 35 anni, ex difensore del Pescara, svincolato: “E’ ancora indietro fisicamente, ma è un bel giocatore. Ci darà esperienza e personalità. Un bravo ragazzo, siamo contenti di averlo preso. Una mano ai nostri ragazzi potrà darla. Qui siamo tutti giovanissimi e uno come lui serve”.

L'Abruzzo



Ha giocato in C con Lanciano e Giulianova, in D a Penne e in Seconda categoria con il Loreto Aprutino a 40 anni suonati: “Sono rimasto legato a tutte le squadre in cui ho giocato. Mi dispiace per il Lanciano, che stava andando bene ma poi si è un po’ perso per strada. L’Eccellenza è una categoria impegnativa, bisogna prendere giocatori e investire tanto. Spero che vada tutto bene anche al Penne e al Loreto Aprutino, squadre in cui mi sono divertito tanto”.