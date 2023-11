Pescara-Cesena è la partitissima di Serie C: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Vietato sbagliare per il Pescara, per non condannarsi già a fine novembre a puntare esclusivamente sulla lotteria dei playoff per provare l'assalto alla Serie B. Dopo una settimana di assenza forzata dal calcio giocato, si riparte dall'Adriatico contro il Cesena (sabato 25 novembre, calcio di inizio alle ore 20:45) e, dopo aver totalizzato la miseria di 5 punti nelle ultime 7 gare), nella prima partita di un mese intensissimo che si concluderà a due giorni dal Natale con la sfida alla Fermana, i biancazzurri di mister Zeman devono affrontare una delle due battistrada per continuare a sperare alla lunga di raggiungere il primo posto finale.

Il Cesena, infatti, è la capolista del raggruppamento insieme alla Torres, I sardi hanno la difesa bunker del torneo, i bianconeri di Romagna l'attacco atomico di tutta la serie C: 36 gol all'attivo, 14 in più del Delfino (secondo nella speciale classifica per il Girone B) che però ha una partita in meno (quella da recuperare con il Pontedera). 6 i clean sheets stagionali dei romagnoli, 3 consecutivi in campionato. Se si aggiunge il match di Coppa Italia, il Cesena non subisce reti da più di 400 minuti. Ed è reduce da ben 13 risultati utili consecutivi, 10 vittorie e 3 pareggi. Unico ko della stagione al debutto, contro l'Olbia.

LE ULTIME – Per la partitissima non è arruolabile il secondo portiere Ciocci, alle prese con problemi alla caviglia, per il resto Zeman ha tutto l'organico a disposzione. Pellacani insidia Brosco per una maglia da titolare, Milani è in vantaggio su Moruzzi e Cangiano su Accornero. Rientra Pierno. In mediana, accanto al perno Tunjov, in 3 si giocano due casacche: Aloi, Squizzato e Franchini con il primo di questi il maggiore indiziato a iniziare dalla panchina.

In casa Cesena salterà di certo l'impegno, come tutto il resto del 2023 agonistico, Andrea Ciofi, sottoposto ad un intervento di chirurgia addominale per la correzione di sport's hernia all'ospedale Humanitas di Milano. Rientrano Corazza dopo la squalifica di tre giornate e il nazionale Kargbo. In forte dubbio Chiarello.

L'ARBITRO - Pescara-Cesena sarà diretta da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Per il fischietto campano è il quinto anno di C. Più di uno gli incroci col Delfino, importanti i due dellala scorsa stagione: Potenza-Pescara 1-3 (8 ottobre 2022) e Taranto-Pescara 3-0 (8 aprile 2023). Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Marco Croce della sezione di Nocera Inferiore e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido e dal quarto ufficiale di gara Gianluca Renzi della sezione di Pesaro.

PROBABILI FORMAZIONI -

Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 19 Pierno, 23 Pellacani, 24, Mesik, 2 Milani; 17 Tunjov, 6 Squizzato, 33 Franchini; 7 Merola, 9 Vergani, 32 Cangiano. All. Zeman

Cesena: (4-3-2-1): 1 Pisseri; 73 Pieraccini 19 Prestia 28 Silvestri; 17 Adamo, 20 De Rose , 70 Francesconi 7 Donnarumma; 9 C Shpendi 14 Berti; 18 Corazza. All. Toscano

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Cesena, partita valida come quindicesima gara del girone B Lega Pro, in programma sabato 25 novembre alle ore 20:45 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa su Sky Sports e in streaming su Now. Sarà inoltre verrà trasmessa su Teleromagna sul canale 14 perquanto concerne le tv locali