Pescara, ok il passo è giusto

Il Pescara del girone di ritorno ha cambiato passo. Nelle prime tredici giornate della stagione, la squadra di Auteri aveva conquistato 20 punti, frutto di 5 vittorie e 5 pareggi (3 le sconfitte). Dopo il giro di boa, nello stesso segmento di campionato vede il Delfino viaggiare ad una velocità decisamente superiore: 25 punti, conquistati grazie a 7 vittorie, 4 pareggi (e solo 2 sconfitte, contro Reggiana e Modena).



In classifica, però, il Pescara è sempre quarto. La differenza è il distacco attuale dalla terza posizione; al giro di boa i biancazzurri erano appaiati all’Ancona Matelica, con l’Entella quinta ad inseguire, e il Cesena che dal podio guardava tutti dall’alto in basso, forte di 8 punti di vantaggio. Oggi, Pescara a braccetto con l’Entella (che ha battuto l’Ancona Matelica), ma a sole due lunghezze dal terzo posto occupato ancora dal Cesena. Sei punti rimontati ai romagnoli in queste ultime tredici giornate di regular season: non è poco. Dopo il ko di Reggio Emilia, l’undici di Auteri è cresciuto in maniera significativa sotto tutti i punti di vista. Unica partita steccata, la trasferta di Fermo.



Il cammino



Il Pescara contro il Cesena ha terminato la serie degli scontri al vertice e adesso, almeno sulla carta, ha un calendario meno complicato delle rivali nelle ultime sei giornate: Pontedera, Grosseto e Imolese all’Adriatico; Teramo, Lucchese e Pistoiese in trasferta.



Il cammino del Cesena è, invece, più complesso. La squadra di Viali, apparsa decisamente in affanno all’Adriatico martedì scorso, dovrà affrontare, in casa, prima la Reggiana lunedì prossimo 21 marzo, poi i liguri il 3 aprile. La stessa Entella dovrà fare visita alla Reggiana (giovedì 14 aprile).