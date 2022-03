Pescara-Cesena: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

In campo stasera alle 21, all'Adriatico, Pescara e Cesena nello scontro diretto che vale il terzo posto. Delfino senza gli assenti Diambo e lo squalificato Veroli. Auteri rilancia Ferrari e D'Ursi in attacco e rischia l'acciaccato Pompetti a centrocampo nel 4-3-3. Il Cesena, a +5 dal Pescara, non può contare su Calderoni, Mulè, Rigoni, Missiroli e Zecca

Pescara-Cesena: la cronaca

1'

Pescara-Cesena: il tabellino

PESCARA (4-3-3) - Sorrentino; Zappella, Drudi, Ingrosso, Frascatore; Pompetti, De Risio, Pontisso; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. A disp. Iacobucci, Di Gennaro, Ierardi, Illanes, Cancellotti, Nzita, Memushaj, Blanuta, Cernigoi, Chiarella, Delle Monache, Rauti. All. Auteri.

CESENA (4-3-2-1) - Nardi; Candela, Ciofi, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Steffè, Ilari; Caturano, Pierini; Bortolussi. A disp. Benedettini, Bizzini, Pollini, Allievi, Brambilla, Berti, Pittarello, Frieser, Maddaloni, Pogliano. All. Viali.

Arbitro: Fiero di Pistoia.