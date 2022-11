Pescara - Catanzaro: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Superata già alla vigilia quota diecimila spettatori: domani pomeriggio Adriatico pieno di tifosi e di entusiasmo domani pomeriggio alle 14.30 sugli spalti dell’Adriatico per la partitissima del girone C. Il Pescara ospita il Catanzaro per cercare di agganciarlo e prendersi la vetta della classifica. Seconda contro prima: una ha perso una sola partita (il Delfino), l’altra addirittura non ha mai perso. “E’ la squadra più forte della C”, dice alla vigilia Alberto Colombo. Ci sono quindi i presupposti per un big match che profuma già di categorie superiori e promette una giornata di spettacolo che, in riva all’Adriatico, mancava ormai da troppo tempo. Merito di un progetto pensato in estate dalla società, interpretato alla grande dallo stesso Colombo e, a cascata, dal suo gruppo di uomini e giocatori di spessore, morale e tecnico. Così il Pescara torna a sognare con la sua gente, dopo qualche anno di delusioni cocenti. “Siamo curiosi di misurarci contro una grande squadra. Piccolo gap di qualità tra noi e loro, ritengo il Catanzaro la più forte tra le 60 di C. Ma a livello di numeri noi e il Crotone non siamo da meno. Dobbiamo ritornare ad essere intensi come qualche settimana fa. Abbiamo già conquistato una vittoria: aver riportato il grande pubblico allo stadio. Ne siamo davvero felici, ma una parola speciale la dedico per chi c’è sempre stato allo stadio, da inizio anno. Abbiamo ancora tanta strada da fare, indipendentemente da come andrà a finire…”, ha detto ieri Alberto Colombo alla vigilia della gara.

Il Pescara arriva con l’infermeria svuotata e il tecnico brianzolo avrà l’imbarazzo della scelta. Tutti convocati i biancazzurri, compreso chi non è al top e sicuramente non partirà dal 1’, come Desogus e Crescenzi, ancora in dubbio (“Non hanno la tenuta per novanta minuti”, la detto l’allenatore). Plizzari al suo posto tra i pali. Resta il dubbio in attacco tra Kolaj, Delle Monache e Tupta. Chi giocherà, sarà comunque chiamato ad una partita di grande spessore atletico, tecnico e caratteriale: “Servirà massima attenzione ad ogni dettaglio, e una fase di non possesso intensa. Poi dovremo essere bravi ad attaccare bene gli spazi che ci saranno concessi. E’ vero che ultimamente non siamo stati brillanti, ma abbiamo comunque portato a casa punti e vittorie. Questa volta, però, non saranno concessi margini di errore. Partita bloccata? Non credo, il Catanzaro vorrà imporre la sua forza. Non siamo nella fase della stagione campionato in cui la tensione può bloccarti. Chi leverei a Vivarini? Nessuno. Vogliamo giocarla al completo”.

Spettatore interessato il Crotone di Lerda, terzo in classifica, che sogna un pari all’Adriatico domani per reinserirsi nella lotta al vertice e scavalcare, vincendo, il Pescara. “Magari se la partita andrà in un determinato modo, un pareggio potrà anche starci, ma di sicuro nessuno si accontenta all’inizio. Oltre alla fase difensiva che, deve essere perfetta contro il miglior attacco della C, mi aspetto coraggio e personalità anche nella fase offensiva”, spiega Colombo.

Pescara - Catanzaro: probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 3 Milani; 6 Gyabuaa, 5 Palmiero, 19 Mora; 27 Cuppone, 32 Tupta; 10 Lescano. All. Colombo. CATANZARO (3-4-2-1) 1 Fulignati; 5 Martinelli, 23 Brighenti, 14 Scognamillo; 92 Situm, 18 Ghion, 8 Verna, 27 Vandeputte; 28 Biasci, 10 Bombagi; 9 Iemmello. All. Vivarini.

ARBITRO Di Marco di Ciampino.

Pescara - Catanzaro: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Catanzaro, in programma domani, domenica 27 novembre, alle 14.30, per la 15a giornata di serie C girone C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.