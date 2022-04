Pescara - Carrarese: la vigilia di Zauri, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ci siamo. Scattano i play-off in Serie C e il Pescara domani sfida in casa la Carrarese, decima in classifica, nel primo turno preliminare del girone. La squadra di Zauri ha due risultati su tre a favore per passare il turno e tornare in campo mercoledì prossimo, 4 maggio, in casa contro la miglior piazzata nel girone che passerà il turno (Ancona Matelica favorita).

Alle 16 all'Adriatico, i biancazzurri si giocano tutta la stagione: hanno due risultati su tre per andare avanti, ma dopo la partita inquietante vista una settimana fa contro l'Imolese, c'è poco da stare tranquilli...

Zauri, però, è fiducioso: “Stiamo abbastanza bene, siamo riusciti a lavorare con continuità in settimana con tutti i giocatori a disposizione. Siamo pronti e carichi. La difficoltà di questi play-off è ottenere il massimo in pochissimo tempo. Quando ti chiami Pescara, la pressione è sempre altissima come è giusto che sia. Rappresentare questa città è un onore ma anche un onere. Non temiamo nessuno, vogliamo giocarceli alla grande. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo tutte le armi per fare bene”, infonde carica e ottimismo l’allenatore biancazzurro alla vigilia.

Pescara con Drudi probabilmente in campo dal 1’ al centro della difesa, e con Zappella e Veroli sulle corsie laterali. Confermata la formazione dal centrocampo in su: De Risio mediano, Pompetti e Pontisso intermedi, Clemenza-D’Ursi alle spalle di Ferrari. Il 4-3-2-1 sarà il disegno del marsicano: non è questo il tempo degli esperimenti e non si torna più indietro.

“Due risultati su tre a favore? Abbiamo un modo di stare in campo che non deve cambiare. Giocheremo per vincere, non possiamo pensare a gestire la partita”, prosegue Zauri.

Per passare il turno, il Pescara dovrà evitare di ripetere nel modo più assoluto le sviste dell’ultima partita di campionato contro l’Imolese e, soprattutto, non concedere praterie ad un avversario che sulle ripartenze ha costruito le sue fortune, anche se in trasferta ha un ruolino di marcia da retrocessione. L’1 a 1 della gara di ritorno all’Adriatico contro i canarini toscani dovrà essere un monito per Drudi e compagni. “La Carrarese è una squadra interessante e ben allenata che ha un’identità ben precisa – conferma il tecnico – , con il trequartista e le due punte. Drudi sta meglio e ha recuperato. Alcune scelte già le ho fatte, altre no. Prima della partita scioglierò gli ultimi dubbi”.

All’Adriatico non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: la sfiducia e lo scoramento generale hanno preso il sopravvento dopo una stagione con troppi bassi e pochi alti da parte della squadra. Oggi i biancazzurri hanno una grande chance per ricaricare l’ambiente e riportare il grande pubblico sugli spalti nei turni successivi. Una sfida nella sfida. Da vincere, anche per salvare la stagione. “Giocare in casa dev’essere un’arma in più. La situazione ambientale che si è creata non aiuta la squadra. I tifosi fanno la differenza, ci auguriamo di avere più gente possibile perché le partite si vincono anche con il loro aiuto. Speriamo di convincerli a stare dalla nostra parte. Il Pescara è dei pescaresi: i giocatori e gli allenatori passano, la squadra e la maglia restano. Per questo adesso è il momento di sostenerci”.

Probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Sorrentino; 13 Zappella, 5 Illanes, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 21 Pompetti, 19 De Risio, 20 Pontisso; 97 Clemenza, 7 D’Ursi; 9 Ferrari. Allenatore Zauri.

CARRARESE (4-3-1-2) 22 Vettorel; 29 Semprini, 21 Rota, 15 Marino, 27 Grassini; 17 Foresta, 19 Pasciuti, 5 Battistella; 30 Bramante; 24 Doumbia, 99 Giannetti. Allenatore Di Natale.

Arbitro Bitonti di Bologna.

Pescara - Carrarese: dove vederla in tv

Pescara - Carrarese, in programma domani, domenica 1 maggio, alle 16, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raisport.