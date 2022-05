Pescara - Carrarese: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie C

Pescara

Oggi alle 16 all'Adriatico si gioca il primo turno dei play-off. Gara secca a eliminazione diretta: in caso di parità al 90', il Delfino si qualifica (senza supplementari) alla partita in programma mercoledì 4 maggio, ancora in casa, probabilmente contro l'Ancona Matelica.

Zauri rilancia Veroli a sinistra. A destra titolare Zappella dopo l'infortunio. In difesa, il tecnico marsicano preferisce l'argentino Illanes al malconcio Drudi, in difesa con Ingrosso. Tutti confermati dal centrocampo in su.

Probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Sorrentino; 13 Zappella, 5 Illanes, 28 Ingrosso, 27 Veroli; 21 Pompetti, 19 De Risio, 20 Pontisso; 97 Clemenza, 7 D’Ursi; 9 Ferrari. Allenatore Zauri.

CARRARESE (4-3-1-2) 22 Vettorel; 29 Semprini, 21 Rota, 15 Marino, 27 Grassini; 17 Foresta, 19 Pasciuti, 5 Battistella; 30 Bramante; 24 Doumbia, 99 Giannetti. Allenatore Di Natale.

Arbitro Bitonti di Bologna.

Pescara - Carrarese: dove vederla in tv

Pescara - Carrarese, in programma oggi, domenica 1 maggio, alle 16, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raisport.