Pescara - Carrarese, le formazioni ufficiali

Alle 16 la sfida del primo turno preliminare dei play-off contro la Carrarese. Al Pescara basta un pareggio per avanzare. Zauri però fa una mossa a sorpresa: fuori bomber Ferrari, dentro dal 1' Iacopo Cernigoi al centro dell'attacco con Clemenza e D'Ursi alle spalle. Veroli a sinistra e Zappella a destra. La Carrarese tiene in panchina l'ex Giannetti, Berardocco invece gioca al centro del campo nei toscani.

Le formazioni ufficiali

PESCARA (4-3-2-1 ) Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio; Pontisso; Clemenza, D’Ursi; Cernigoi. A disp. Iacobucci, Memushaj, Ferrari, Diambo, Rauti, Drudi, Cancellotti, Nzita, Delle Monache, Blanuta, Chiarella, Ierardi. All. Zauri.

CARRARESE (4-3-1-2) Vettorel; Khailoti, Rota, Marino, Semprini; Foresta, Berardocco, Pasciutti; Bramante; D’Auria, Doumbia. A disp. Barone, Mazzini, Sabotic, Petrelli, Bevilacqua, Energe, Bertipagani, Tunjov, Bagnoli, Grassini, Arcuri, Giannetti. All. Di Natale.

ARBITRO Paolo Bitonti di Bologna.

Pescara - Carrarese: dove vederla in tv

Pescara - Carrarese, in programma oggi, domenica 1 maggio, alle 16, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raisport e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.