Pescara - Carrarese domenica alle 16 in diretta su Raisport

Serie C

Serie C Girone B

Pescara - Carrarese si giocherà domenica prossima, 1° maggio, alle ore 16 all'Adriatico. La gara del primo turno dei play-off sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport.

le altre due gare del girone B sono Gubbio-Lucchese (ore 17:30) e Ancona Matelica-Olbia (ore 18).

La comunicazione ufficiale è appena arrivata dalla Lega di Serie C. Il Pescara avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Al 90' in caso di pareggio varrà la classifica finale e saranno premiati i biancazzurri.

In caso di qualificazione, mercoledì 4 maggio, sempre all’Adriatico, il Pescara se la vedrà, in gara secca, con l’Ancona se eliminerà l’Olbia. Diversamente con chi la spunterà nella sfida Gubbio-Lucchese.