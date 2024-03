Pescara-Carrarese 2-2 con un pazzo finale: cronaca, voti e tabellino

Un pazzo, pazzissimo Pescara-Carrarese finisce 2-2 con un finale thrilling per cuori forti. Ospiti avanti dopo nemmeno 2 minuti, poi sfiorano tanti gol nella ripresa. La gara sembrava segnata ma dal minuto 87 in poi accade di tutto. Merola su rigore pareggia, in pieno recupero sorpasso di Finotto e pari finale del biancazzurro Pierno quando tutto sembrava perduto. Bucaro salva la panchina, Calabro resta imbattuto dopo 10 partite ma si morde le mani.

Per l'inizio delle ostilità mister Bucaro aveva scelto di “rinnegare” il 4-3-3 di Zeman per un più accorto ed abbottonato 3-5-2, dove Tunjov in fase di possesso si alzava tra le linee a fungere da trequartista e con Brosco a fare da regista difensivo con cudieri Pellacani e Di Pasquale. Panchina quindi per Cangiano e Meazzi. Nessuna srpresa nella carrarese: pur senza bomber Panico, determinante nella vittoria col Cesena ma assente all'Adriatico causa squalifica, è stato confermato il 3-4-2-1, modulo quasi speculare a quello dei padroni di casa ma con interpretazione ben diversa. Pronti via e la rete ospite gela un Adriatico semivuoto. Cross di capello e testa di della Latta per il vantaggio Carrarese dopo nemmeno 2 minuti di gioco. Alla prima azione la difesa pescarese, pur con il nuovo modulo, si conferma un colabrodo. Al 12' la prima vera azione dannunziana con Cuppone che vede l'estremo toscano fuori dai pali e prova il pallonetto da distanza siderale, senza però inquadrare la porta. Ha provato poi ad alzare il suo baricentro il Delfino, ma senza mettere alle corde una squadra che ha invece provato a gestire il possesso palla con lucidità. E sono state dei toscani le migliori occasioni successive, con Della Latta e Finotto che si sono divorati letteralmente lo 0-2. Ci mettono impegno i biancazzurri, ma sono imprecisi, pasticcioni ed approssimativi. Costrutto zero, insomma. La Carrarese recrimina poi ulteriormente per una chance divorata dallo stesso Finotto sui titoli di coda della frazione, che si conclude con gli ospiti avanti di misura quando invece potevano già essere con un buon margine di vantaggio in tasca. Nel recupero del primo tempo prima Plizzari su Capezzi e poi Bleve su punizione di Tunjov hanno mantenuto il parziale sullo 0-1 con una prodezza per parte.

Mesik per Di Pasquale (già ammonito) la scelta di Bucaro tra un tempo e l'altro. C'è anche l'ingresso sugli spalti della tifoseria organizzata biancazzurra che ha continuato nella sua contestazione nei confronti della società di casa in uno stadio che ha fatto registrare il record negativo stagionale con 2.965 spettatori. Ma in campo non muta il copione del primo tempo con gli ospiti a fare la partita. Pescara un po' più intraprendente dei primi 45 minuti ma nulla di più. Al 61' Bucaro passa al 3-4-3 mettendo Pierno, Cangiano ed Accornero per Floriani, Tunjov e Cuppone per impostare l'assalto finale. Ci prova con due colpi di testa, di Cangiano e Merola, il Delfino ma non va a bersaglio. Si torna poi al 4-3-3 con l'ingresso di Dagasso per Pellacani. Il Pescara con orgoglio e generosità si riversa in avanti e sfiora la remuntada. Cangiano trova il rigore che Merola realizza per il pari (minuto 87), poi Accornero da posizione favorevolissima spara fuori un minuto dopo. Nel recupero accade di tutto. Finotto riporta avanti i suoi, nemmeno il tempo di festeggiare che Pierno rimette tutto in parità. Incredibile 2-2 all'Adriatico, con Bucaro che salva la panchina.

Il tabellino

Pescara – Carrarese 2-2

PESCARA (3-5-2): Plizzari 6; Pellacani 5,5 (76 'Dagasso 6), Brosco 5,5 Di Pasquale 5,5 (46' Mesik 6), Floriani Mussolini 5,5 (61' Pierno 7), Aloi 6, Squizzato 5,5, Tunjov 5 (61' Cangiano 6,5), Milani 6; Merola 6,5, Cuppone 5,5 (61' Accornero 6). A disp. Gasparini, Profeta, Meazzi, Moruzzi, Staver, De Marco, Dagasso, Franchini, Masala, Capone. All Bucaro 6

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve 6; Illanes 6, Coppolaro 6, Imperiale 6; Zanon 6 (80' Di Gennaro 5), Della Latta 6,5 (72' Belloni 5,5), Schiavi 6,5 (80' Zuelli 5,5), Cicconi 6; Capezzi 6, Finotto 6; Capello 6 (68' Palmieri 5,5). A disp. Mazzini, Tampucci, Cerretelli, Boli, Grassini, Boli, Di Matteo. All. Calabro 6

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia 6

Reti: 2' Della Latta (C), 87' su rig Merola (P), 92' Finotto (C), 94' Pierno (P)

Note: ammoniti Milani, Di Pasquale, Pierno (P), Della Latta, Capezzi, Cicconi e Schiavi (C)

Spettatori totali 2965 per un incasso complessivo di euro 18.850