Pescara-Carrarese: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Benvenuti alla diretta di Pescara-Carrarese. Auteri deve fare i conti ancora con due calciatori positivi al Covid, che dovrebbero tornare a disposizione per la prossima gara casalinga, domenica 6 febbraio, contro il Gubbio. Idem per Mirko Drudi, ancora alle prese con i postumi del trauma cranico subito contro il Montevarchi. Rientrano, però, Frascatore e Chiarella. Subito in panchina sia Cernigoi che Pontisso, i due rinforzi dell’ultimo giorno di mercato, che questa sera faranno parte della lista dei 20 calciatori a disposizione contro i toscani allenati da Totò Di Natale (l'ex Udinese torna nello stadio in cui ha debuttato con la maglia della Nazionale, contro la Turchia, 20 anni fa), che schierano in mediana Luca Berardocco, 30 anni, ex di turno e prodotto del vivaio del Delfino, centrocampista di Montesilvano appena prelevato dalla Juve Stabia.

La Carrarese lavora da lunedì scorso a Francavilla al Mare e non vuole steccare contro un Pescara che viaggia sulle ali dell’entusiasmo da sette partite, cinque vittorie e due pareggi, e corre più di tutti al momento alle spalle delle due prime della classe, Reggiana e Modena. Auteri non ha molto margine nelle scelte di formazione: il Delfino del primo tempo di Viterbo merita una conferma in blocco, ma è anche vero che si giocherà ogni tre giorni ancora per un po’ e per questo il tecnico siciliano dovrà attingere a tutta la rosa per non spremere i suoi uomini migliori. Tre i dubbi per stasera: Rasi o Nzita sulla fascia sinistra, Diambo o Memushaj a centrocampo, Rauti o Clemenza a destra del tridente.

Arbitro: Caldera di Como