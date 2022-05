Pescara - Carrarese : la cronaca live della partita [DIRETTA]

Fischio d'inizio alle 16 per l'attesissimo primo match dei playoff di Serie C che vedranno in campo il Pescara contro la Carrarese allo stadio Adriatico Cornacchia.

PRIMO TEMPO

Parte subito bene il Pescara con un tiro di D'Ursi dopo 3 minuti, palla però lontana dalla porta della Carrarese. All'8' Cernigoi di testa non sbaglia, su un cross di Zappella: 1-0 per il Pescara. All'11' punizione da posizione pericolosa per la Carrarese, palla alta sopra la traversa. Gli ospiti dimostrano di voler cercare di rispondere alla rete dei biancazzurri e schiacciano il Pescara nella sua metà campo.

PESCARA (4-3-2-1 ) Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio; Pontisso; Clemenza, D’Ursi; Cernigoi. A disp. Iacobucci, Memushaj, Ferrari, Diambo, Rauti, Drudi, Cancellotti, Nzita, Delle Monache, Blanuta, Chiarella, Ierardi. All. Zauri.

CARRARESE (4-3-1-2) Vettorel; Khailoti, Rota, Marino, Semprini; Foresta, Berardocco, Pasciutti; Bramante; D’Auria, Doumbia. A disp. Barone, Mazzini, Sabotic, Petrelli, Bevilacqua, Energe, Bertipagani, Tunjov, Bagnoli, Grassini, Arcuri, Giannetti. All. Di Natale.

ARBITRO Paolo Bitonti di Bologna.