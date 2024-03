Contestazione ad oltranza al presidente Sebastiani: la Nord annuncia di disertare di nuovo gli spalti

Il rapporto tra la società Pescara Calcio presieduta da Daniele Sebastiani e lo zoccolo duro del tifo biancazzurro, gli ultras della Curva Nord, sembra davvero essere arrivato al punto di non ritorno. Stavolta non c'entrano scritte offensive in città o manichini appesi, ma un nuovo ed assai duro comunicato della Curva Nord che annuncia il bis di quanto già visto in occasione della partita con la Lucchese: spalti del settore deserti per il primo tempo di Pescara-Carrarese. Nei primi 45 minuti, infatti, gli ultras saranno nel piazzale della curva all'interno dello stadio senza fare ingresso sugli spalti. Solo nel secondo tempo, come nel match contro i toscani, entreranno e, probabilmente, non lesineranno cori contro l'attuale presidente, definito nel comunicato diramato da Rangers e Vecchia Guardia "il peggiore presidente della storia" del club ed "il male assoluto". Contro i toscani rossoneri anche il tifo organizzato dei Distinti si è unito alla protesta e probabilmente anche contro la Carrarese sarà così. Sarà, a quanto si evince dal comunicato che usa durissime parole, una contestazione ad oltranza fino a quando non ci sarà un'altra società. Nella partita con la Lucchese il presidente Sebastiani non si era presentato allo stadio e la circostanza è stata sottolineata nel nuovo comunicato dove si auspica stavolta che il numero 1 di casa Delfino sia in tribuna.