Pescara-Carrarese è l'ultima chiamata: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ultima chiamata per due. Non per la Carrarese, avversaria di giornata ma per i padroni di casa. Per il Pescara in chiave alta classifica (biancazzurri sesti e tallonati dal Pontedera, che nell'infrasettimanale stava per completare il sorpasso poi negato da una doppietta del lucchese Andrea Rizzo Pinna nel derby) e per Giovanni Bucaro, la cui panchina è seriamente a rischio in caso di nuovo ko, nonostante la società in linea teorica non vuole impegnarsi a medio-lungo termine con un altro allenatore per avere le mani libere a giugno, sia se andasse avanti lei nella gestione sia se si consumasse un cambio (e in questo caso si vuorrebbe lasciare alla nuova proprietà facoltà di scelta). A proposito di società: c'è da registrare la contestazione ad oltranza della tifoseria organizzata, che non sarà presente sugli spalti nel primo tempo. Si affronta una squadra in netta ascesa, che è proprietaria del terzo posto ma che inizia a strizzare l'occhio al secondo. Con il nuovo tecnico Calabro, toscani imbattuti: 6 vittorie e 3 pareggi in 9 partite. Ma la terza forza del torneo va meglio in casa che fuori.





LE ULTIME – Bucaro sembra intenzionato a proseguire sul 4-3-3 come modulo, ma con interpretazione meno garibaldina e più accorta dedita quindi ad equilibrio, compattezza e solidità difensiva. In merito alle scelte, dovrebbe tornare titolare Floriani Mussolini sull'out destro della retroguardia e non è escluso il rilancio di Meazzi anche se non è esclusa la conferma del deludente Tunjov. In mediana al centro dovrebbe essere riproposto Dagasso in luogo di Squizzato. Ieri la squadra ha sostenuto una seduta mattutina di lavoro allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina con la novità del rientro in sede di Luca Sasanelli, che però sosterrà anche oggi, come 24 ore fa, un allenamento differenziato per tornare in gruppo a partire dalla settimana prossima. Non sarà quindi convocato contro la Carrarese al pari del lungodegente Edoardo Vergani, infortunatosi nella gara di Arezzo del 21 gennaio. L'ex Inter accusa ancora fastidi alla zona tibiale della gamba interessata dal brutto trauma contusivo-distorsivo rimediato al ginocchio nella terza sfida del girone di ritorno e si sta sottoponendo alle cure fisioterapiche del caso. Difficilmente lo si rivedrà con la squadra prima di due settimane. In casa Carrarese mancherà per squalifica Panico, determinante contro il Cesena nella seconda sconfitta stagionale della corazzata del Girone B, e degli infortunati Maccherini, Morosini e Giannetti. Potrebbe partire dalla panchina l'ex Illanes.

L'ARBITRO - Direzione affidata a Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia. Sarà assistito da Alessandro Parisi della sezione di Bari e Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta. Quarto uomo Sebastian Petrov della sezione di Roma 1.

PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Pellacani, Mesik, Milani; Aloi, Dagasso, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. All. Bucaro. Carrarese (3-4-2-1): Bleve;Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi Cicconi; Palmieri, Finotto; Capello. All. Calabro

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Carrarese, partita valida come turno N.31 del girone B Lega Pro, in programmadomenica 10 marzo alle ore 18:30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now.