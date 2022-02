Pescara - Carrarese 1-1: partita, tabellino e voti

La Carrarese rallenta la rincorsa del Pescara verso il terzo posto. Finisce 1 a 1 all'Adriatico il recupero della 2a giornata di ritorno. La squadra di Auteri va in vantaggio a fine primo tempo con Pompetti, il migliore dei suoi, ma nella ripresa rientra molle e timida e si fa schiacciare dai toscani, che trovano il pari e mettono paura ai biancazzurri in diverse occasioni. Non bastano i cambi di uomini e moduli nella parte finale di gara per rimettere la freccia e accorciare sul Cesena, che continua il suo andamento lento pareggiando in casa contro la Lucchese.

Un primo tempo complicato per la squadra di Auteri, che trova di fronte una Carrarese corta e compatta davanti alla sua area di rigore, che quando può ribaltare l’azione lo fa con pochi passaggi in verticale, sfruttando la rapidità e la qualità Battistella, Bramante e Petrelli. I biancazzurri, per questo, devono evitare di allungarsi troppo e farsi infilare con palloni

Il Pescara ha il possesso del pallone, cerca il fraseggio con Pompetti, che smista il pallone velocemente, ma senza trovare compagni liberi per andare a colpire la porta di Vettorel.

Prima dell’intervallo, il play del Delfino si mette in proprio per sbloccare la partita, con la complicità del portiere toscano: al 40’ Ferrari con il tacco libera il compagno a venticinque metri dalla porta, sinistro rasoterra che sorprende Vettorel. Palla tra le gambe e Pescara in vantaggio.

Al 5’ Sorrentino fa due parate pazzesche su Petrelli, che si era liberato nel cuore dell’area bevendosi con una finta Ingrosso e calciando a botta sicura con il sinistro. Il portiere biancazzurro è provvidenziale e poi da terra si ripete sulla ribattuta dello stesso attaccante toscano.

La Carrarese cambia atteggiamento dopo l’intervallo e spinge nella metà campo pescarese alla ricerca del pari, spinta anche dagli ingressi di Semprini e Tunjov. Auteri comincia a dare respiro ai suoi con i primi cambi dopo 10’: dentro Clemenza a destra del tridente, con Rauti che trasloca a sinistra, e l’ultimo acquisto Pontissimo al posto di Memushaj, claudicante già nel primo tempo.

Ma il Pescara è rimasto negli spogliatoi dopo l’intervallo. E la squadra di Totò Di Natale, che gioca un bel calcio e ha tanti ragazzi da seguire con attenzione, ne approfitta prima del 15’ con Petrelli, tutto solo sul lato sinistro dell’area biancazzurra. La difesa del Delfino si muove in modo maldestro e permette al 21enne toscano di scavalcare Sorrentino in uscita con un morbido tocco sotto.

Giusto premio alla buona prestazione dei canarini di Carrara, che continuano a stare in campo con ordine e sicurezza da grande squadra. Auteri cerca soluzioni nuove, soprattutto in attacco. Esordio per Cernigoi, che va a fare coppia con Ferrari, mentre Clemenza si piazza prima alle spalle delle due punte e poi, per l’ultimo quarto d’ora, sulla corsia destra di un 4-2-4.

Il Pescara non riesce più a costruire, la Carrarese tiene il campo con autorità e senza rischiare, ma prendendosi il pari senza fare complimenti. Domenica si gioca ancora, all'Adriatico, contro il Gubbio.

Il tabellino

MARCATORI Pompetti (P) al 40’ p.t.; Petrelli (C) al 13’ s.t.

PESCARA (3-4-3) Sorrentino 6,5; Illanes 5,5, Ingrosso 5,5, Veroli 6; Zappella 5,5 (dal 18’ s.t. Rasi 5,5), Pompetti 7, Memushaj 5,5 (dal 9’ s.t. Pontisso 5,5), Nzita 6 (dal 30’ s.t. Delle Monache s.v.); Rauti 5,5 (dal 18’ s.t. Cernigoi 6), Ferrari 6, D’Ursi 5,5 (dal 9’ s.t. Clemenza 5,5) (Iacobucci, Diambo, Frascatore, Blanuta, Chiarella, Ierardi). All. Auteri.

CARRARESE (4-3-1-2) Vettorel 5,5; Grassini 5 (dal 1’ s.t. Semprini 6), Rota 6, Marino 6, Imperiale 5,5; Battistella 6,5 (dal 23’ s.t. Figoli 6), Berardocco 6, Pasciuti 6,5; Bramante 5,5 (dal 1’ s.t. Tunjov 6,5); Energe 6 (dal 20’ s.t. Doumbia 6), Petrelli 7 (dal 37’ s.t. Infantino s.v.) (Mazzini, Sabotic, Bevilacqua, Infantino, Bertipagani, Khailoti, Arcuri). All. Di Natale.

ARBITRO Caldera di Como 6.

NOTE paganti 1.361, incasso di 6.406 euro (non ci sono abbonati). Ammoniti Energe (C), Grassini (C), Illanes (P), Rota (C), Veroli (P).