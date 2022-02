Pescara - Carrarese, le dichiarazioni post partita di Auteri

Il Pescara poteva fare di più e meglio ieri sera contro la Carrarese, ma forse ha pagato un calo fisico dopo il lungo stop e le prime partite ravvicinate di questo 2022. Gaetano Auteri, come suo solito, non è contento di prestazione e risultato, pur riconoscendo ai toscani il merito di aver giocato un'ottima partita all'Adriatico.

“Ci eravamo comportati bene a livello difensivo per tutto il primo tempo. Poi nella ripresa quel passaggio è stato deviato da Veroli casualmente e si è creata la situazione da gol per loro. Non avremmo rubato nulla se avessimo vinto, ma devo dire che la Carrarese ha meritato”, le parole dell'allenatore siciliano a fine partita in sala stampa.

Il Pescara rientrato in campo dopo l'intervallo non ha convinto. Era capitato anche domenica scorsa a Viterbo e, in generale, spesso la squadra ha steccato dopo essere andata in vantaggio. “All’inizio del secondo tempo abbiamo perso tanti palloni in uscita, abbiamo conquistato palla ma commesso tanti errori tecnici, passaggi, scelte degli attaccanti: così alimenti la pressione dell’avversario, che ci sta attaccando. Non siamo stati bravi, ci è successo anche a Viterbo. Ma dipende anche dalle scelte dei singoli, non è un problema tattico e collettivo. La squadra mi è piaciuta per intensità e atteggiamento, tolto l’errore in occasione del pareggio. Ma non abbiamo mai rinunciato a provarci e abbiamo dimostarto di crederci fino alla fine”.

Dentro per la prima volta Pontisso e Cernigoi. Un giudizio sui due nuovi acquisti? “Li abbiamo messi dentro perché nei venticinque minuti finali servivano giocatori di struttura. Peccato che avevamo preso gol e i piani sono cambiati nel finale. La squadra complessivamente ha giocato al di sotto delle aspettative, non mi è piaciuto questo. Un po’ è anche una questione fisica. Qualcuno è un po’ stanco e sugli esterni non abbiamo tanti cambi in questo momento. Ma il calendario oggi è questo, si gioca ogni tre giorni e dobbiamo farci trovare sempre pronti. Pensiamo alla partita di domenica prossima contro il Gubbio”.