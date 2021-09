Il Pescara cambia: contro la Vis Pesaro fuori Nzita

Il belga squalificato, sulla fascia sinistra Rasi titolare o Frascatore alzato come quarto. In difesa Illanes recupera, Chiarella e Bocic no

Il Pescara continua a sudare al Poggio degli ulivi in vista della prossima partita contro la Vis Pesaro, in programma domenica alle 17:30 all'Adriatico e valida per la terza giornata di campionato. Nzita è squalificato dopo il rosso di Carrara. Auteri non ha ancora deciso come sostituirlo: il vice del terzino belga è Alessio Rasi, 21 anni, che scalpita per il debutto dal 1’. C’è anche l’opzione Frascatore esterno alto a sinistra, con Ingrosso o Illanes centrale difensivo sulla stessa corsia.

Chiarella resta ancora sotto osservazione, ma sicuramente salterà la Vis Pesaro. Il giovane attaccante ha un problema ad una spalla e sarà valutato giornalmente per capire se potrà rientrare a breve in gruppo o se sarà costretto a fermarsi per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Fermo anche Bocic: stiramento, stop di un mese. Illanes è invece candidato al rientro per la partita di domenica pomeriggio.

Due assenze pesanti nella formazione marchigiana (Tonso e Coppola), che ripartirà dal 3-5-2 del tecnico Banchini e da nove undicesimi schierati domenica scorsa. Besea mediano, Marcandella e Rossi intermedi. Saccani e De Nuzzo i quinti. Gavazzi, Giraudo e Piccinini i tre centrali con Farroni tra i pali. Cannavò in attacco, ma cambierà partner.

Arbitra Frascaro di Firenze, assistenti Di Maio e Federico. Diretta tv su Sky Sport.