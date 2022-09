Pescara, cambia il calendario: il programma fino alla 1a giornata di ritorno

Diciotto gare in tre mesi, la media di sei partite al mese, da qui alla fine del 2022. Un calendario pieno di impegni per il Pescara dalla trasferta di domenica prossima a Viterbo fino alla trasferta di Avellino, prima giornata di ritorno, due giorni prima di Natale. A ottobre (in realtà dall'ultima di settembre a Foggia) si giocherà di sabato. Due i posticipi al lunedì in diretta in chiaro su Raisport: contro la Turris a fine novembre e all'Adriatico contro il Taranto nel primo turno di dicembre. C'è anche la Coppa Italia: il Delfino troverà la Vis Pesaro all'Adriatico il prossimo 5 ottobre.

Il calendario completo del Pescara fino alla 1a giornata di ritorno