Pescara, il calendario completo del campionato 2022/2023

Partenza in salita per il Delfino, che ritrova nel girone C della serie C 2022/2023 tre vecchie avversarie della serie B: il debutto il 4 settembre all’Adriatico contro l’Avellino. Poi subito trasferta al Francioni di Latina del ds Marcello Di Giuseppe (e del pescarese doc Teraschi) e di nuovo in casa contro il Crotone, appena retrocesso dalla B, allenato dall’ex Franco Lerda, in infrasettimanale. Alla quinta giornata arriva il Foggia, dopo il secondo infrasettimanale sul campo della Viterbese (18 settembre), mentre il confronto con un’altra pretendente alla promozione diretta, il Catanzaro, è in programma alla 15a giornata. Sfida da ex per Alberto Colombo, a Monopoli, previsto per la penultima giornata. Altro infrasettimanale il 19 ottobre contro il Giugliano in trasferta. Il 13 novembre il ritorno da ex all’Adriatico per Auteri, tecnico del Messina. Il girone d’andata termina il 18 dicembre contro il Picerno in casa.

"L’inizio in casa è stimolante, giocare in casa la prima è sempre bello. Nelle prime tre giornate affrontiamo subito due big del girone, ma tutti gli avversari in questo inizio di campionato, quando le squadre potrebbero non essere al cento per cento, sono insidiose”. Così Alberto Colombo ha commentato il calendario del Pescara.

Le partite del Pescara

1a giornata - 4 settembre - PESCARA-AVELLINO

2a giornata - 11 settembre - LATINA-PESCARA

3a giornata - 14 settembre - PESCARA-CROTONE

4a giornata - 18 settembre - VITERBESE-PESCARA

5a giornata - 25 settembre - FOGGIA-PESCARA

6a giornata - 2 ottobre - PESCARA-MONTEROSI

7a giornata - 9 ottobre - POTENZA-PESCARA

8a giornata - 16 ottobre - PESCARA-FIDELIS ANDRIA

9a giornata - 19 ottobre - GIUGLIANO-PESCARA

10a giornata - 23 ottobre - PESCARA-AUDACE CERIGNOLA

11a giornata - 30 ottobre - JUVESTABIA-PESCARA

12a giornata - 6 novembre - PESCARA-GELBISON

13a giornata - 13 novembre - PESCARA-MESSINA

14a giornata 20 novembre - TURRIS-PESCARA

15a giornata - 27 novembre - PESCARA-CATANZARO

16a giornata - 30 novembre - VIRTUS FRANCAVILLA-PESCARA

17a giornata - 4 dicembre - PESCARA-TARANTO

18a giornata - 11 dicembre - MONOPOLI-PESCARA

19a giornata - 18 dicembre - PESCARA-PICERNO