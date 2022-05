Il Pescara e Zeman lontani, via il ds Matteassi: sarà rifondazione

Zeman ha rotto con il Foggia e ora attende una (terza) occasione per sedere sulla panchina del Pescara. Il divorzio tra il 75enne di Praga e la società pugliese si è consumato ufficialmente giorni fa negli uffici del presidente Canonico. I rapporti non era idilliaci da tempo, e l’epilogo è stato quasi scontato: la bozza di rinnovo impostata mesi fa è stata cestinata. Con il tecnico, lascia anche il ds, Peppino Pavone, artefice anche nell’ultima stagione di una piccola impresa: partire con una squadra di carneadi pescati tra avanzi della C e giovani di quarta serie e arrivare al terzo turno play-off, eliminando a domicilio il potente e ambizioso Avellino. Allenatore e ds cercano una nuova sfida da vincere, magari anche più ambiziosa di quella foggiana. Quella di riportare in B il Pescara, ad esempio, sarebbe perfetta per ridare stimoli e visibilità al mago del 4-3-3.

Ad oggi, però, nessun contatto tra le parti. La sensazione è che Sebastiani stia pensando ad una situazione totalmente nuova. Non ci sarà conferma per Luca Matteassi, direttore sportivo dell'ultima stagione, uscito bocciato dal verdetto del campo e dalla gestione del mercato, sia estivo che invernale, ma anche dalla gestione extracampo, in cui raramente ha preso le redini della situazione.

In bilico anche Zauri: se il Pescara volterà pagina, lo farà scegliendo un nuovo da e affidando a lui la scelta di un tecnico e della ricostruzione di un organico in cui ci sarà tanto, ma tanto da fare. Al momento 15 giocatori sotto contratto e 7 rientri dai prestiti. Ma molti di questi calciatori probabilmente faranno le valigie.