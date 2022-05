Il Pescara del futuro, ecco tutti i giocatori sotto contratto

Il Pescara attuale è composto da un manipolo di quindici calciatori. Mercato permettendo. Tra i giocatori sotto contratto con il Delfino ci sono sei ragazzi del vivaio, alcuni dei quali richiesti da club di categorie superiori, e almeno quattro big in scadenza a giugno del 2023.



Ci sono anche calciatori al rientro dai prestiti, ma molti di loro probabilmente prenderanno altre strade sul mercato, come Elizalde, richiesto dal Penarol che intende riscattarne il cartellino dopo il prestito ancora in atto.



Questi i giocatori che dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, proseguire nella prossima stagione con la maglia del Pescara: Sorrentino, Veroli, Cancellotti, Illanes, Frascatore, Ingrosso, Nzita, Memushaj, Rasi, Diambo, Clemenza, Delle Monache, Chiarella, Blanuta e forse il 2003 spagnolo Lazcano.



Si parla già tanto dei tre gioiellini emersi nell’ultimo campionato dal vivaio alla prima squadra: Sorrentino, che piace al Cagliari, Veroli, che ha attirato su di sé anche le attenzioni della Juventus e quelle degli inglesi del Watford, e Delle Monache, sempre più nel mirino della Samp. Quest’ultimo, però, se dovesse essere ceduto, resterebbe almeno un anno in prestito al Delfino: questa è l’intenzione di Sebastiani se dovesse trovarsi a chiudere l’operazione sull’attaccante di Cappelle sul Tavo.



Per quanto riguarda i titolarissimi, Illanes è uno dei pochi che oggi ha la certezza di restare: un anno fa ha firmato un triennale con il Pescara e non intende muoversi. E’ giovane e ha i mezzi per far parte di una squadra importante e ambiziosa, per questo l’ex centrale argentino dell’Avellino sarà al centro del nuovo progetto. Chi non sa invece se ci sarà o meno è Gianmarco Ingrosso, che ha ancora un anno di contratto e nella stagione appena conclusa non ha convinto. Per restare, l’ex Cosenza e Pisa vorrebbe vedere almeno una bozza di rinnovo da valutare. Stesso discorso probabilmente farà Tommaso Cancellotti: anche il terzino non ha convinto al cento per cento e potrebbe cambiare aria in estate.

Anche Memushaj rischia di diventare un caso: l'albanese è in scadenza. Resterà o cercherà altrove l'ultima sfida della sua carriera?