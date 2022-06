Pescara, ore decisive per la scelta del nuovo allenatore

Settimana decisiva. Ancora 48 ore di attesa per conoscere il nome del nuovo allenatore, poi largo alle pratiche burocratiche per perfezione l’iscrizione alla prossima stagione e il via all’allestimento della squadra.



Tutto ruota attorno a Zeman: il Pescara sta aspettando da giorni il boemo, che avrebbe dato un assenso di massima, ma allo stesso tempo però deve prima capire cosa accadrà a Foggia, dove la ex proprietaria del club, Maria Assunta Pintus, attende una sentenza di primo grado del tribunale per riavere indietro le quote cedute un anno fa al presidente Canonico (c’è una causa in essere tra i due per il mancato saldo). Se la Pintus tornasse in sella, chiamerebbe il boemo e concretizzerebbe l’accordo verbale siglato tempo fa. In caso contrario, Canonico ha già ufficializzato l’arrivo di Boscaglia in panchina, dopo aver rotto con Zeman nei giorni scorsi.



Un bel caos, ma il ds Delli Carri ha già deciso che non andrà oltre la giornata di domani. Mercoledì vuole annunciare il nome del nuovo allenatore, per questo sta tenendo in caldo Alberto Colombo, che ha scelto di aspettare fino alla fine la scelta del Pescara, perdendo già qualche treno importante, come quello che l’avrebbe portato ad Ascoli, in serie B (ora il Picchio tratta con Vecchi, della Feralpisalò). Ora per l’ex Monopoli c’è la chance di dire sì alla Carrarese, ma prima di dare una risposta ai toscani attenderà altri due giorni la possibile telefonata di Delli Carri, pur sapendo che rischierebbe di restare senza panchina, visto che a Carrara iniziano a circolare già nomi alternativi (Zaffaroni).



Il direttore sportivo del Delfino non si è lasciato sfuggire indiscrezioni in queste ore, ma ha fatto capire chiaramente che nella sua agenda c’è anche un terzo nome, in caso di ulteriori problematiche sia con Zeman che con Colombo. Ma è tutto rigorosamente top secret. Non si tratta di Alberto Aquilani, che ha un contratto ancora in essere con la Fiorentina per allenare la Primavera viola anche nella prossima stagione.