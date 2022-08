Pescara, la Primavera di Memushaj al lavoro

Continua la preparazione dei giovani della categoria Primavera al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo in vista dei primi impegni della stagione sportiva 2022/2023. Sul terreno sintetico del centro sportivo di Città Sant’Angelo i ragazzi allenati da Memushaj si allenano ormai al ritmo di doppie sedute, mentre il ritiro è in corso all’EKK Hotel. I giovani del Delfino, che parteciperanno al campionato Primavera2, proseguono la loro preparazione sotto la guida tecnica dell’ex capitano Memushaj e dell’ex centrocampista del Delfino, oggi allenatore in seconda, Marco Stella. Presenti all’interno dello staff tecnico anche il preparatore atletico Riccardo Cantarini, il preparatore dei portieri Luigi Curci, il fisioterapista Andrea Capriolo coadiuvato dal recupero infortunati Carlo Cavasinni, il medico sociale Vincenzo Giuliani con gli storici accompagnatori Rino Trifone, Pierpaolo Di Giacomo e Leonello Gulizia, e non poteva mancare il mitico e storico magazziniere Vittorio D’Elpidio.

L’organico verrà profondamente rivoluzionato, con la partenza dei 2002 e anche dei 2003: Memu guiderà un gruppo giovanissimo composto da ragazzi delle classi 2004 e 2005. Un lavoro in prospettiva che, nei piani del tecnico e della società, porterà risultati interessanti in un progetto a medio termine. Nelle ultime ore è a arrivato per mettersi a disposizione di mister Memushaj, dalla Audace Isola D’Elba, il difensore classe 2005 Davide Giannini.

Ieri pomeriggio al Poggio i ragazzi della Primavera hanno iniziato i test precampionato giocando una partita in famiglia, ma sabato nel centro sportivo ospiteranno l’Angolana, formazione di Eccellenza, alle 17,30. Giovedì 11 agosto, sempre al Poggio, altro test contro una formazione di Eccellenza, il Delfino Curi Pescara (17,30), e sabato 20 agosto ci sarà un triangolare (avversarie non ancora confermate).