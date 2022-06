Pescara ha scelto il suo bomber: arriva Lescano

L’obiettivo di questa prima fase del mercato per il Pescara è noto da tempo ed è ormai vicino: è un bomber che prenda il posto di Ferrari al centro dell'attacco del Delfino. Sarà l’italoargentino Facundo Lescano, 26 anni della Virtus Entella, il nuovo centravanti biancazzurro. Nelle ultime ore contatti serrati con il procuratore del giocatore, c’è l’accordo totale per il suo contratto. Manca solo il sì del club di Chiavari. I liguri fino a qualche tempo fa erano titubanti sulla cessione del giocatore, 10 gol nell’ultimo campionato (12 in quello precedente, con la maglia della Samb), ad una diretta concorrente per la lotta promozione. Poi Delli Carri ha trovato la chiave per sbloccare l’operazione: Luca Clemenza.

Ai liguri piace il fantasista della Juventus, legato al Delfino da un altro anno di prestito, ma fuori dai progetti del ds e del tecnico. L’Entella stravede per Clemenza e ha dato un’apertura a trattare per fare l’operazione. Lescano sembra favorito per ereditare la maglia numero nove del Pescara da Franco Ferrari: operazione che potrebbe sbloccarsi in settimana, con l’attaccante che arriverebbe a titolo definitivo in riva all’Adriatico. Dietro Lescano, a inventare gol e assist, il ds vorrebbe il siciliano Arena, stellina scovata dal Gubbio in serie D: si può fare, ma bisogna trovare la contropartita giusta per abbassare la valutazione del cartellino fatta dal club umbro.