Il Pescara sul mercato a caccia di fantasia: pressing sul pupillo di Colombo

Il Pescara sul trequartista Pasquale Maiorino, 33 anni, della Virtus Francavilla. Il giocatore è un chiodo fisso di mister Colombo, che scommette a occhi chiusi sulle sue capacità tecniche e balistiche per far compiere il salto di qualità alla manovra della sua squadra in chiave offensiva. La trattativa con l’agente del giocatore, Tateo, va avanti da settimane ormai. Ed è ferma su un binario morto: il Delfino propone un contratto di un anno con opzioni per il rinnovo automatico, in caso di promozione in B o in caso di 10 gol segnati giocando più della metà delle partite stagionali. Maiorino risponde picche: lascerebbe la Virtus Francavilla, con cui è legato per altre due stagioni, solo per un contratto della stessa durata. Il classe 1989, tarantino, non può permettersi una stagione sbagliata e un’estate, la prossima, da svincolato. Come ogni calciatore della sua età intende ottimizzare al massimo il momento attuale della sua carriera e avere le spalle coperte per le prossime due stagioni. Per questo chiede uno sforzo al Pescara: offrire un biennale per poter dire sì al corteggiamento spietato di Colombo, che per lui avrebbe pronta la maglia numero dieci e un posto da stella alle spalle delle punte del nuovo Delfino. Il ds Delli Carri ha confermato la volontà della società di fare uno sforzo per accontentare il tecnico e il fantasista pugliese: l’intesa, quindi, nelle prossime ore dovrebbe finalmente arrivare.

Difesa

Con l’arrivo del trequartista, e quello possibile del difensore centrale, Pellacani della Virtus Verona, il Pescara avrebbe quasi risolto i problemi maggiori nella ricostruzione dell’organico. L’intesa con il 24enne centrale della società veronese è già stata raggiunta. Al club di Gigi Fresco è stata formulata anche l’offerta ufficiale per l’acquisto del cartellino del giocatore. Non appena arriverà la risposta da Verona, l’affare sarà perfezionato. Sperando che dalla B non arrivino proposte irrinunciabili per il centrale.