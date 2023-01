Pescara, nuovo obiettivo per l'attacco

Il Pescara ci riprova per Simone Edera del Torino. 26 anni appena compiuti e un brutto infortunio alle spalle (rottura del legamento crociato, collaterale mediale e tendine rotuleo nel maggio 2021), l’esterno offensivo mancino, torinese doc cresciuto nel vivaio granata, cerca una piazza importante in cui rilanciarsi e ricominciare, visto che in granata non ha più spazio da tempo ed è in scadenza di contratto, con zero chance di poter rinnovare nei prossimi mesi. Il suo obiettivo è ripartire dalla B, ma Pescara è una destinazione gradita, anche in C. Delli Carri sta cercando d’intavolare in tempi rapidi l’operazione, visto che per Merola non c’è più niente da fare: il Cosenza nelle ultime ore ci ha ripensato e ha deciso di non privarsi del giocatore, dopo che nell’ultimo match di campionato contro il Benevento ha messo lo zampino nel pareggio dei calabresi.

Obiettivo Edera

Edera era stato già cercato da Delli Carri la scorsa estate. Dopo aver recuperato dal’infortunio, Edera è ai margini del Torino con un contratto agli sgoccioli. In passato Edera ha collezionato 34 presenze in A con il Toro, altre con il Bologna. In B, 16 presenze e 2 reti con la Reggina da gennaio 2021 (suo compagno di squadra era il portiere biancazzurro Plizzari), prima del gravissimo infortunio. Ha giocato e ha vinto in C, con il Parma di Roberto D’Aversa nel 2017. Dopo i primi contatti di Delli Carri con il manager del giocatore, l’ex biancazzurro Galli, si attendono sviluppi. Edera proverà prima a trovare un club in B e, se non dovesse riuscirci, darà una risposta al Pescara.



Centrocampo: la situazione

Il Delfino ha bisogno anche di un rinforzo a centrocampo. Stallo totale per Iannoni, che al momento non è sul mercato: il Perugia non vuole muoverlo e al massimo lo farà negli ultimi giorni della sessione. Improbabile arrivare a Scarsella, in uscita dal Vicenza, che ha uno stipendio inarrivabile per il Pescara al momento. Piace Lorenzo Lonardi, 24 anni da compiere, in scadenza con la Virtus Verona. Il club di Gigi Fresco non intende privarsene adesso, e Lonardi non rientra nell’identikit del giocatore richiesto da Colombo. Il veronese è un mediano con caratteristiche difensive e non una mezzala dinamica e forte negli inserimenti. Lonardi non dovrebbe rinnovare, per questo nei prossimi mesi Delli Carri proverà a prenderlo a parametro zero per la prossima stagione. Tutto fermo anche sul fronte uscite, con il Taranto che però è in pressing su Luca Crecco, uscito dai radar dell’Ancona. Nulla si muove sul fronte Lescano: nessuna nuova richiesta per l'attaccante italoargentino, ormai fuori dalle rotazioni di Colombo.