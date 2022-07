Amichevole Pescara - Delfino Curi, i bomber ancora a segno

Il test contro il Delfino Curi Pescara (Eccellenza) ha chiuso il ritiro sul campo di Palena. La vittoria per 5 a 0 dei biancazzurri con i gol rispettivamente di Cuppone (37’ p.t.), Lescano (39’ p.t.), Mehic (3’ s.t.), Blanuta (27’ e 45' s.t.) ha dato indicazioni utili a Colombo dopo l'ottima prova di domenica scorsa contro l'Adana Demispor. Esordio per Gyabuaa, che era rimasto ai box domenica scorsa, e spazio a gara in corso per Pellacani in difesa (colpisce un palo di testa da cui nasce il terzo gol). La squadra di Colombo tornerà in sede e, dopo un paio di giorni di riposo, riprenderà gli allenamenti al Poggio e al "Di Febo" di Silvi. Il ritiro proseguirà all’Ekk Hotel. Mercoledì prossimo, 3 agosto, Lescano e compagni giocheranno a Pianella contro la formazione locale che milita in Promozione. Domenica 7 agosto poi sarà la volta del “Memorial Serra” a Pineto contro la formazione di casa (serie D) e lo Spoltore (Eccellenza). Previste altre due amichevoli, il 10 agosto a Città Sant’Angelo contro la RC Angolana (Eccellenza) e il 13 agosto a Penne contro la formazione locale (Promozione). Il 21 con la Coppa Italia inizia ufficialmente la stagione.

Parla Sebastiani

“Sicuramente è stato un altro buon test, siamo alla seconda uscita e in mattinata c’era stato un carico importante che ha condizionato i ragazzi. Bene, però, anche nel secondo tempo, con tanti giovani nostri, che sono motivo d’orgoglio: vedere i ragazzi cresciuti con noi giocare in prima squadra è bellissimo", le parole del presidente Sebastiani a fine partita.

Il numero uno del club ha parlato anche di mercato: “Aloi? Non ci sono i presupposti per farlo, ma non sono arrabbiato con l’Avellino, quando ci sono i contratti vanno rispettati. Trattativa aperta con Maiorino? Credo di no, stiamo lavorando su un bel profilo e speriamo di poterlo chiudere in pochi giorni. Un giocatore forte, che può giocare da trequartista ma anche in altri ruoli (potrebbe trattarsi dell'ex D'Ursi, ndc). Ora dobbiamo sistemare il centrocampo con i giocatori che, assieme a Mora e gli altri, completeranno il reparto più importante. Il ritardo di Kraja? Nessun problema, penso solo questioni interne tra il giocatore e l’Atalanta. Ma c’è tempo per fare tutto. Siamo d’accordo: il ragazzo ha dato disponibilità, l’Atalanta anche. Aspettiamo ancora un paio di giorni, altrimenti se ci saranno problemi cambieremo obiettivo".

Il tabellino

PESCARA: Sommariva, Cancellotti, Illanes, Veroli, De Marino; Germinario, Lombardi, Mora; Delle Monache; Cuppone, Lescano. A disposizione: Plizzari, Saccani, Pellacani, Ingrosso, Milani, D’Aloia, Gyabuaa, Mehic, Blanuta, Chiarella, Bocic, Rasi. Allenatore: Colombo

DELFINO CURI PESCARA: Calore, Sabatini, Paolilli, Tamborriello, Bocchio, Gobbo, Di Stefano, Giannini, Gatti, Massa, Salvatore. A disposizione: Candeloro, Di Giovanni, Gimmi, Cattafesta, Marzucco, Palmisano, Samuele, Lupo, Paolucci, Bregasi, Di Pentima, Di Nardo, Cocchini, Rosini, Dell’Elce, Lessiani, Bruno, Forte, Testa, Shity. Allenatore: Bonati