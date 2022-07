Pescara, nuovo obiettivo a centrocampo

Dopo il no di Della Latta e le difficoltà a chiudere con altri obiettivi di mercato, il Pescara cambia strada per lo scatto decisivo a centrocampo: al momento il reparto nevralgico del campo è ancora da costruire, ma il ds Delli Carri in queste ore proverà ad accelerare per mettere a disposizione del tecnico tutte le pedine necessarie fin dal primo giorno di allenamenti. Salvatore Pezzella della Roma dovrebbe dare una risposta definitiva entro 48 ore, e filtra un certo ottimismo al riguardo della sua firma. L’esperto Mora, ex Spal, svincolato, risponderà alla chiamata del Delfino entro giovedì.

Nel frattempo, il direttore sportivo biancazzurro ha messo nel mirino un altro giocatore: Emmanuel Gyabuaa, 20 anni, dell’Atalanta, giocatore che piace al Pescara da tempo e che fu accostato già nel mercato di gennaio della passata stagione. Dopo un’annata con più ombre che luci in prestito al Perugia, solo sei apparizioni entrando dalla panchina, all’Adriatico il giocatore potrebbe rilanciarsi giocando da protagonista, ma al momento non sembra convinto di ripartire dalla C. Corsa e aggressività sono le sue caratteristiche principali, e sono quelle che cerca in questo momento il Delfino: può giocare sia da mezzala che da vertice basso con caratteristiche difensive.