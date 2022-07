Pescara scatenato sul mercato: arrivano altri due esterni

Il Pescara continua a chiudere operazioni di mercato in serie. Il ds Delli Carri a Milano ha definito l'operazione Cuppone con il Cittadella, già annunciata da giorni. Tutto fatto anche per altri due terzini, che completano le coppie a destra e sinistra con Saccani e Milani.

Oggi dovrebbe esserci anche l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Ghislandi, terzino dell’Atalanta, 2001, l’anno scorso alla Turris. Arriverà in prestito per giocarsi il posto sulla fascia con Saccani, altro acquisto già definito da Delli Carri, anche lui in prestito dal Sassuolo (era alla Vis Pesaro).

Chiusa anche l’operazione De Marino con la Juventus: il 2000 arriverà in prestito per fare coppia sulla fascia sinistra con Milani. L’anno scorso il cursore sinistro non ha praticamente mai giocato, prima a causa di un infortunio, poi perché non è riuscito a trovare spazio – da gennaio – in serie B con il Pisa di Luca D’Angelo.

E' sfumato Della Latta, che ha fatto saltare l'operazione non accettando la proposta del Delfino di spalmare l'ingaggio della prossima stagione (130mila euro a Padova) su due annualità.